Абу-Даби. Бондаренко уступила во втором круге Жабер

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№285 WTA) потерпела поражение во втором круге турнира WTA 500 в Абу-Даби. Украинка уступила Онс Жабер из Туниса (№31 WTA),

Абу-Даби. Второй круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 7:5, 3:6, 2:6

Отметим, что сегодня Бондаренко в дуэте с Надеждой Киченок проведут матч парного разряда против чешского тандема Каролина Мухова / Маркета Вондроушова. Встреча состоится четвертым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

Напомним, что в на турнире в ОАЭ продолжают выступления Марта Костюк и Элина Свитолина.