Абу-Даби. Бондаренко уступила во втором круге Жабер

Украинка прекращает борьбу на турнире

  • 08.01.2021 10:25
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Абу-Даби. Бондаренко уступила во втором круге Жабер
© WTA. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№285 WTA) потерпела поражение во втором круге турнира WTA 500 в Абу-Даби. Украинка уступила Онс Жабер из Туниса (№31 WTA),

Абу-Даби. Второй круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 7:5, 3:6, 2:6

Отметим, что сегодня Бондаренко в дуэте с Надеждой Киченок проведут матч парного разряда против чешского тандема Каролина Мухова / Маркета Вондроушова. Встреча состоится четвертым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

Напомним, что в на турнире в ОАЭ продолжают выступления Марта Костюк и Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

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