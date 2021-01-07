Свитолина начала сезон победой над американкой

Украинка выиграла стартовый матч на турнире в Абу-Даби

  • 07.01.2021 18:43
  • 854 просмотра
  • 3 комментария
Свитолина начала сезон победой над американкой
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в стартовом поединке обыграла американку Джессику Пегулу (№63 WTA).
 
Абу-Даби. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:3
 
В следующем раунде Свитолина сразится с Верой Звонаревой из России (№164 WTA) или Амандин Эсс из Франции (№289 WTA).
 
Ранее во второй круг вышли Катерина Бондаренко и Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 07.01.2021 18:55
    0
    конечно эксперты скажут,.что игра сыровата.Но по-любому молодец справилась в 2 сетах.А первая подача надеемся станет более стабильной!Удачи!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.01.2021 18:50
    +5
    Пристойний старт сезону від Еліни. Жодної програної подачі, доволі активний теніс в умовах швидкого корту та сильного вітру. Але, на мій погляд, не варто так заряджатися на потужні удари, деколи краще зіграти слабше, але точніше.
    Трохи турбує те, що Еліна періодично розминала спину. Сподіваюся, що обішлося без пошкоджень. Далі буде.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.01.2021 18:49
    +5
    Результат хороший,игра средненькая,но для начала сезона получилось позитивно
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.01.2021 18:50
    +5
    Пристойний старт сезону від Еліни. Жодної програної подачі, доволі активний теніс в умовах швидкого корту та сильного вітру. Але, на мій погляд, не варто так заряджатися на потужні удари, деколи краще зіграти слабше, але точніше.
    Трохи турбує те, що Еліна періодично розминала спину. Сподіваюся, що обішлося без пошкоджень. Далі буде.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.01.2021 18:49
    +5
    Результат хороший,игра средненькая,но для начала сезона получилось позитивно
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 07.01.2021 18:55
    0
    конечно эксперты скажут,.что игра сыровата.Но по-любому молодец справилась в 2 сетах.А первая подача надеемся станет более стабильной!Удачи!
    Ссылка
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