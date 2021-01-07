Свитолина начала сезон победой над американкой

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в стартовом поединке обыграла американку Джессику Пегулу (№63 WTA).
Абу-Даби. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:3
В следующем раунде Свитолина сразится с Верой Звонаревой из России (№164 WTA) или Амандин Эсс из Франции (№289 WTA).
Ранее во второй круг вышли Катерина Бондаренко и Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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Трохи турбує те, що Еліна періодично розминала спину. Сподіваюся, що обішлося без пошкоджень. Далі буде.
Трохи турбує те, що Еліна періодично розминала спину. Сподіваюся, що обішлося без пошкоджень. Далі буде.
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