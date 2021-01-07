Костюк стартовала с победы на турнире в Абу-Даби

Украинка в двух сетах обыграла победительницу квалификации

  • 07.01.2021 12:03
  • 1297 просмотров
  • 7 комментариев
Костюк стартовала с победы на турнире в Абу-Даби
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
В первом круге основы 18-летняя украинка обыграла 32-летнюю Луцию Градецку из Чехии (№495 WTA), которая преодолела квалификацию. 
 
Абу-Даби. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Луция Градецка (Чехия) – 6:2, 6:4
 
Отметим, что это была всего вторая победа Костюк в основе турниров данной категории (ранее она называлась Premier). В 2018 году Марта выиграла матч первого круга основной сетки в Штутгарте. Но тогда она преодолела еще и квалификационный барьер.
 
В следующем раунде Костюк сразится с Се Шувэй из Китайского Тайбэя (№67 WTA).
 
Ранее во второй круг вышла Катерина Бондаренко.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 07.01.2021 12:51
    0
    Oleksandr Taktaiev, 07.01.2021 12:51
    Не згодний, що Марта буде фавориткою.
    Дивився кінцівку матчу Маркети з Шувей - після Мартиного матчу таке враження, що перемкнувся з турніру ITF на WTA.
    Шувей не лишь нестандартно, але й чудово плоско глаз, коли потрібно. Про якість слайсів, швидкість, і дроп-шоти я взагалі мовчу.
    Потрібна Марта «розливу» останнього ЮС-Оупен, щоб виграти наступний матч.
    Чудово плоско ГРАЄ*
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 07.01.2021 12:51
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.01.2021 12:38
    А грати у другому колі Марті доведеться не з Маркетою, яка явно ще не набрала форму, а проти нестандартної тайки Се Шувей. Зовсім не факт, що такий варіант буде простішим, ніж чешка. Цікаво подивитися, яку тактику на той матч оберуть Марта з мамою. На папері Марта буде фавориткою, а реально - навряд чи. Але подивимось.
    Не згодний, що Марта буде фавориткою.
    Дивився кінцівку матчу Маркети з Шувей - після Мартиного матчу таке враження, що перемкнувся з турніру ITF на WTA.
    Шувей не лишь нестандартно, але й чудово плоско глаз, коли потрібно. Про якість слайсів, швидкість, і дроп-шоти я взагалі мовчу.
    Потрібна Марта «розливу» останнього ЮС-Оупен, щоб виграти наступний матч.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.01.2021 12:38
    0
    А грати у другому колі Марті доведеться не з Маркетою, яка явно ще не набрала форму, а проти нестандартної тайки Се Шувей. Зовсім не факт, що такий варіант буде простішим, ніж чешка. Цікаво подивитися, яку тактику на той матч оберуть Марта з мамою. На папері Марта буде фавориткою, а реально - навряд чи. Але подивимось.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 07.01.2021 12:36
    +2
    Співвідношення коефіціентів було хоч і не таке, як на Кенін, що досі мучиться проти 789-ої китаянки (там 1 проти 13), але все ж таки 1.11 проти 6.5 на суперницю. Градецька вже давно їде з ярмарки, отже ця гра тільки щоб втягтися в турнір. Показовою буде наступна.
    Наступна Сьєх, Вондрушова програла. Але теж не подарунок. От і подивимось, наскількі Марта готова до сезону.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 07.01.2021 12:19
    +3
    Марту з перемогою. Гра в Марти дійсно виглядає дуже слабкою та не впевненою. Як мені здалося грала більше від захисту. Можливо Марта і планувала з слабкою суперницею так грати. Наступне коло все покаже.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 07.01.2021 12:13
    +4
    по ходу Марта еще не вышла на свой лучший уровень.Но все же несколько классных ударов было,молодец, без нервов,без двойных ошибок таки довела свое преимущество.Хочется пожелать дальнейших успехов!
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    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 07.01.2021 12:08
    +5
    Чудово, що лише одна подвійна (чесно, навіть не помітив, коли вона сталася).
    З іншої сторони, дуже строката гра.
    Перемога, що на 70% складається зі слабкості/помилок суперниці і лише на 30% з епізодичних проблисків хорошої гри у Марти.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 07.01.2021 12:08
    +5
    Чудово, що лише одна подвійна (чесно, навіть не помітив, коли вона сталася).
    З іншої сторони, дуже строката гра.
    Перемога, що на 70% складається зі слабкості/помилок суперниці і лише на 30% з епізодичних проблисків хорошої гри у Марти.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 07.01.2021 12:13
    +4
    по ходу Марта еще не вышла на свой лучший уровень.Но все же несколько классных ударов было,молодец, без нервов,без двойных ошибок таки довела свое преимущество.Хочется пожелать дальнейших успехов!
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 07.01.2021 12:19
    +3
    Марту з перемогою. Гра в Марти дійсно виглядає дуже слабкою та не впевненою. Як мені здалося грала більше від захисту. Можливо Марта і планувала з слабкою суперницею так грати. Наступне коло все покаже.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 07.01.2021 12:36
    +2
    Співвідношення коефіціентів було хоч і не таке, як на Кенін, що досі мучиться проти 789-ої китаянки (там 1 проти 13), але все ж таки 1.11 проти 6.5 на суперницю. Градецька вже давно їде з ярмарки, отже ця гра тільки щоб втягтися в турнір. Показовою буде наступна.
    Наступна Сьєх, Вондрушова програла. Але теж не подарунок. От і подивимось, наскількі Марта готова до сезону.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 07.01.2021 12:51
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.01.2021 12:38
    А грати у другому колі Марті доведеться не з Маркетою, яка явно ще не набрала форму, а проти нестандартної тайки Се Шувей. Зовсім не факт, що такий варіант буде простішим, ніж чешка. Цікаво подивитися, яку тактику на той матч оберуть Марта з мамою. На папері Марта буде фавориткою, а реально - навряд чи. Але подивимось.
    Не згодний, що Марта буде фавориткою.
    Дивився кінцівку матчу Маркети з Шувей - після Мартиного матчу таке враження, що перемкнувся з турніру ITF на WTA.
    Шувей не лишь нестандартно, але й чудово плоско глаз, коли потрібно. Про якість слайсів, швидкість, і дроп-шоти я взагалі мовчу.
    Потрібна Марта «розливу» останнього ЮС-Оупен, щоб виграти наступний матч.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 07.01.2021 12:51
    0
    Oleksandr Taktaiev, 07.01.2021 12:51
    Не згодний, що Марта буде фавориткою.
    Дивився кінцівку матчу Маркети з Шувей - після Мартиного матчу таке враження, що перемкнувся з турніру ITF на WTA.
    Шувей не лишь нестандартно, але й чудово плоско глаз, коли потрібно. Про якість слайсів, швидкість, і дроп-шоти я взагалі мовчу.
    Потрібна Марта «розливу» останнього ЮС-Оупен, щоб виграти наступний матч.
    Чудово плоско ГРАЄ*
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.01.2021 12:38
    0
    А грати у другому колі Марті доведеться не з Маркетою, яка явно ще не набрала форму, а проти нестандартної тайки Се Шувей. Зовсім не факт, що такий варіант буде простішим, ніж чешка. Цікаво подивитися, яку тактику на той матч оберуть Марта з мамою. На папері Марта буде фавориткою, а реально - навряд чи. Але подивимось.
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