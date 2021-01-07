Костюк стартовала с победы на турнире в Абу-Даби

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В первом круге основы 18-летняя украинка обыграла 32-летнюю Луцию Градецку из Чехии (№495 WTA), которая преодолела квалификацию.
Абу-Даби. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Луция Градецка (Чехия) – 6:2, 6:4
Отметим, что это была всего вторая победа Костюк в основе турниров данной категории (ранее она называлась Premier). В 2018 году Марта выиграла матч первого круга основной сетки в Штутгарте. Но тогда она преодолела еще и квалификационный барьер.
В следующем раунде Костюк сразится с Се Шувэй из Китайского Тайбэя (№67 WTA).
Ранее во второй круг вышла Катерина Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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Дивився кінцівку матчу Маркети з Шувей - після Мартиного матчу таке враження, що перемкнувся з турніру ITF на WTA.
Шувей не лишь нестандартно, але й чудово плоско глаз, коли потрібно. Про якість слайсів, швидкість, і дроп-шоти я взагалі мовчу.
Потрібна Марта «розливу» останнього ЮС-Оупен, щоб виграти наступний матч.
Дивився кінцівку матчу Маркети з Шувей - після Мартиного матчу таке враження, що перемкнувся з турніру ITF на WTA.
Шувей не лишь нестандартно, але й чудово плоско глаз, коли потрібно. Про якість слайсів, швидкість, і дроп-шоти я взагалі мовчу.
Потрібна Марта «розливу» останнього ЮС-Оупен, щоб виграти наступний матч.
Наступна Сьєх, Вондрушова програла. Але теж не подарунок. От і подивимось, наскількі Марта готова до сезону.
З іншої сторони, дуже строката гра.
Перемога, що на 70% складається зі слабкості/помилок суперниці і лише на 30% з епізодичних проблисків хорошої гри у Марти.
З іншої сторони, дуже строката гра.
Перемога, що на 70% складається зі слабкості/помилок суперниці і лише на 30% з епізодичних проблисків хорошої гри у Марти.
Наступна Сьєх, Вондрушова програла. Але теж не подарунок. От і подивимось, наскількі Марта готова до сезону.
Дивився кінцівку матчу Маркети з Шувей - після Мартиного матчу таке враження, що перемкнувся з турніру ITF на WTA.
Шувей не лишь нестандартно, але й чудово плоско глаз, коли потрібно. Про якість слайсів, швидкість, і дроп-шоти я взагалі мовчу.
Потрібна Марта «розливу» останнього ЮС-Оупен, щоб виграти наступний матч.
Дивився кінцівку матчу Маркети з Шувей - після Мартиного матчу таке враження, що перемкнувся з турніру ITF на WTA.
Шувей не лишь нестандартно, але й чудово плоско глаз, коли потрібно. Про якість слайсів, швидкість, і дроп-шоти я взагалі мовчу.
Потрібна Марта «розливу» останнього ЮС-Оупен, щоб виграти наступний матч.
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