Еще одна победа в Абу-Даби. Бондаренко успешно стартовала в основной сетке

Украинка переиграла теннисистку из топ-100

  • 07.01.2021 11:13
  • 1336 просмотров
  • 2 комментария
Еще одна победа в Абу-Даби. Бондаренко успешно стартовала в основной сетке
© WTA. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№285 WTA) одержала очередную победу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
В матче первого круга украинка, которая преодолела сито отбора, обыграла Ван Яфань из Китая (№95 WTA).
 
Абу-Даби. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:3, 3:6, 7:5

Отметим, что это была первая за 10 месяцев победа Катерины над теннисисткой из первой сотни мирового рейтинга.
 
В следующем раунде Бондаренко сразится с Онс Жабер из Туниса (№31 WTA), которая получила от организаторов 15-й номер посева.
 
Также в основе турнира в ОАЭ сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 07.01.2021 12:52
    0
    kollekciy, 07.01.2021 12:36
    Хтось знає чому Катерині дають аж на 20 очок більше ніж іншим хто проходив квал?
    25 кв +30 1/32= 55
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 07.01.2021 12:36
    0
    Хтось знає чому Катерині дають аж на 20 очок більше ніж іншим хто проходив квал?
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 07.01.2021 12:52
    0
    kollekciy, 07.01.2021 12:36
    Хтось знає чому Катерині дають аж на 20 очок більше ніж іншим хто проходив квал?
    25 кв +30 1/32= 55
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 07.01.2021 12:36
    0
    Хтось знає чому Катерині дають аж на 20 очок більше ніж іншим хто проходив квал?
    Ссылка
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