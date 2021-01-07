Еще одна победа в Абу-Даби. Бондаренко успешно стартовала в основной сетке

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№285 WTA) одержала очередную победу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В матче первого круга украинка, которая преодолела сито отбора, обыграла Ван Яфань из Китая (№95 WTA).
Абу-Даби. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:3, 3:6, 7:5
Отметим, что это была первая за 10 месяцев победа Катерины над теннисисткой из первой сотни мирового рейтинга.
В следующем раунде Бондаренко сразится с Онс Жабер из Туниса (№31 WTA), которая получила от организаторов 15-й номер посева.
Также в основе турнира в ОАЭ сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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