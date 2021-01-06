Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 7 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в стартовом поединке сразится против американки Джессики Пегулы (№63 WTA). Встреча состоится на центральном корте шестым запуском после матча Сорана Кырстя – Каролина Плишкова. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится с Верой Звонаревой из России (№164 WTA) или Амандин Эсс из Франции (№289 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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