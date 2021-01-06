Марта Костюк – Луция Градецка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 7 января, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



На старте основной сетки 18-летняя украинка сыграет против 32-летней Луции Градецкой из Чехии (№495 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится вторым запуском на втором корте после матча Аранча Рус – Ван Сиюй. Ориентировочное время начала встречи – 09:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится с еще одной чешкой Маркетой Вондроушовой (№21 WTA) или Се Шувэй из Китайского Тайбэя (№67 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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