Топ-14 футбольных гимнов, от которых у вас будут мурашки по коже

Футбол – это не только противостояние игроков на поле, заполненные трибуны и ставки на матчи. Футбол – это также в чем-то искусство. Наверное, нет в мире команды, у которой нет своего гимна или клубной песни. Настраивающая на настоящий бой музыка или песня – это один из залогов успеха футболистов, а также дополнительный адреналин и драйв для фанатов.

Sport.ua предлагаем вам список из самых значимых и мелодичных футбольных гимнов.

Великобритания, которая славится своей песенной культурой в футболе, конечно же, выделяется и здесь список может быть очень длинным, но мы вам предложим самые яркие гимны.

«Вест Хэм» - «I'm Forever Blowing Bubbles»

Эта добрая английская песня была выпущена в свет еще в 1918 году. В конце 1910-х - начале 1920-х годов песня исполнялась и записывалась большинством ведущих музыкальных групп того времени, но сегодня она известна, как гимн «Вест Хэма». Главной песней «молотобойцев» композиция стала в 1930-х годах. Команду из Западного Лондона познакомил с гимном тогдашний менеджер «Хаммерс» Чарли Пейнтер после того, как он увидел юного судью, похожего на мальчика из известной картины Джона Милле «Пузыри», показанной в то время в рекламе мыла. После этой забавной истории знаменитая уже во всем мире «I'm Forever Blowing Bubbles» стала гимном «Вест Хэма» и наверняка уже украинский легионер лондонцев Андрей Ярмоленко выучил слова композиции.

«Ливерпуль» - «You'll Never Walk Alone»

Конечно же, успехи английского «Ливерпуля» у многих ассоциируются со знаменитым гимном команды «You'll Never Walk Alone», который матч за матчем исполняют фанаты «красных» на родном «Энфилде» и на выездных матчах.

«You'll Never Walk Alone» - мелодия из мюзикла «Карусель» (1945) Роджерса и Хаммерштейна. Известно, что эту песню Роджерс посвятил своему другу. Со временем в 1963 году композиция была принята «Ливерпулем» после того, как музыкант Джерри Марсден подарил главному тренеру «мерсисайдцев» Биллу Шенкли магнитофонную запись его группы Gerry & The Pacemakers, которая исполняла эту песню. СМИ сразу же на следующий день сообщили, что Шенкли влюбился в эту песню и сделал ее гимном клуба.

Интересно, что эта песня стала гимном многих футбольных клубов. Предлагаем вам список команд, у которых «You'll Never Walk Alone» является гимном. Стоит обратить внимание, что наибольшей популярность композиция пользуется в Германии. Также интересно, что из славянских стран в списке есть только Беларусь и Болгария. Единственные неевропейские страны в списке – это Израиль и Япония.

Австрия — «Рапид» (Вена)

Англия — «Ливерпуль», «Ипсвич»

Беларусь — «Орша», «Партизан-МТЗ» (Минск)

Бельгия — «Брюгге», «Антверпен» и «Мехелен»

Болгария — «ЦСКА» (София) (болельщики ЦСКА добавили к тексту песни свои слова)

Германия — «Боруссия» (Дортмунд), «Штутгарт», «Вердер», «Санкт-Паули», «Алемания», «Майнц», «Кайзерслаутерн», «Мюнхен 1860»

Греция – ПАОК

Израиль — «Маккаби» (Хайфа), «Бейтар» (Иерусалим)

Индонезия – «Бали Юнайтед»

Италия — «Дженоа», «Верона», «Милан»

Испания – «Луго»

Нидерланды — «Аякс», «KVV Квик Бойс», «Фейеноорд», «Твенте», «Камбюр»

Шотландия — «Селтик»

Франция — «Ред Стар»

Япония — «Токио»

Также используют «You'll Never Walk Alone» фаны европейских хоккейных клубов «Крефельд Пингвин» из Германии и «Медвешчак» Загреб из Хорватии.

«Манчестер Сити» - «Blue Moon»

«Blue Moon» («Голубая луна») - популярная баллада, которая была написана Ричардом Роджерсом и Лоренцем Хартом еще в 1934 году, только в 90-х стала гимном горожан.

«В первый раз я могу вспомнить, что эта песня была спета на стартовой игре сезона 1989/1990 в Ливерпуле. В предыдущие сезоны фанаты никогда не пели ее. Тогда на «Энфилде» фаны «Сити» задержались на некоторое время после матча, и несколько парней запели «Blue Moon», когда мы начали уходить со стадиона. Они спели что-то вроде меланхолической версии, но она прижилась», - сказал эксперт по истории Гэри Джеймс в интервью сайту «Манчестер Сити».

Добавим также, что у «Манчестер Сити» пользуются огромной популярностью песни группы «Oasis», особенно композиция «Wonderwall». В частности, совсем недавно после очередного триумфа «горожан» лидер коллектива Ноэл Галлахер зашел в раздевалку «Сити» и спел «Wonderwall» вместе с командой. Самым активным из футболистов был Бенжамен Менди, который запевал на одном уровне с Галлахером.

Ньюкасл Юнайтед - Blaydon Races

«Blaydon Races» - гимн северо-восточного мегаполиса Англии Тайнсайд, который был написан еще в 1862 году малоизвестным местным исполнителем Джорджем «Джорди» Ридли. Песня подчеркивает географические особенности местности. Композиция была изменена многими клубами, которые вносили изменения в текст, исходя из географического положения. В частности, этот гимн используют фанаты английских «Уолсолла», «Манчестер Юнайтед», «Шрусбери Таун», «Брайтон Энд Хоув Альбион», «Болтона», «Блекберна», «Портадауна» (Северная Ирландия) и «Гленавона» (Северная Ирландия).

«Манчестер Юнайтед» – «Glory Glory Man United»

«Glory Glory Man United» - песня, написанная Фрэнком Реншоу и спетая игроками «Манчестер Юнайтед» перед финалом Кубка Англии 1983 года. Конечно, тот финал футболисты МЮ не имели права проиграть. После ничьи с «Брайтон Энд Хоув Альбион» (2:2) в переигровке игроки «Манчестера» разгромили «чаек» со счетом 4:0! Так еще один гимн принес удачу футбольному клубу.

В «Glory Glory Man United» используется мелодия «Боевого гимна республики», сочиненного американской писательницей Джулией Уорд Хоу. К слову, песня стала популярной не только среди сторонников «Юнайтед», но и среди приезжих фанатов, которые изменили композицию под свой манер. Английские «Тоттенхэм Хотспур» и «Лидс Юнайтед», а также шотландский «Хиберниан» выпустили свои версии песни.

«Лидс Юнайтед» - «Marching On Together»

«Marching On Together» - официальный гимн «Лидс Юнайтед», который в 2020-м году впервые за долгое время вернулся Премьер-лигу Англии. «Marching On Together - это выпущенная в 1972 году оригинальная композиция Леса Рида и Барри Мейсона. Пластинка оставалась в британском чарте синглов почти три месяца, достигнув 10-го места!

Как известно, родом из Лидса популярная рок-группа «Kaiser Chiefs». Такое название участники музыкального коллектива взяли себе неспроста. Все дело в том, что многолетний капитан «Лидса» Лукас Радебе на родине, в ЮАР, начинал карьеру в команде «Kaiser Chiefs». Когда «Кайзеры» выступают с концертами на знаменитом «Эллад Роуд», они очень часто раскачивают публику заводной рок-песней «Everyday I love you less and less», что можно также считать неофициальным гимном «павлинов».

«Дерби Каунти» - «Steve Bloomer's Watching»

«Steve Bloomer's Watching» («Стив Блумер смотрит») является очень значимой песне в английском футболе. Гимн «Дерби Каунти» с боевой мелодией является песней о легенде клуба Стиве Блумере, который является одной из самых выдающихся личностей в мировом футболе. Играя за «баранов» с 1892-го года по 1906-й, Блумер был одним из лучших игроков мира тех времен.

По опросу, проведенному МФФИИС Стив Блумер занимает 45-е место среди лучших футболистов Европы XX века. Он является одним из лучших бомбардиров в истории Футбольной лиги Англии, забив 317 голов в 536 матчах, что до сих пор является третьим результатом в истории английских первенств. В сборной Англии Стив забил 28 мячей в 23 матчах. Благодаря этим достижениям, в 1905 году Футбольная ассоциация Англии украсила портретом Блумера свой офис, что стало первым в истории английского футбола поощрением заслуг футболиста. А в изданной в 1905 году энциклопедии команды Блумер был назван «самым прославленным спортсменом мира, известным всюду, где играют в футбол, и где он развивается». Он входит в Зал славы английского футбола и в список 100 легенд Футбольной лиги. 17 января 2009 года бюст Стива Блумера был установлен рядом с ареной клуба «Прайд Парк».

Стив Блумер — первый в истории футбола игрок, чье имя стало использоваться в рекламе, в частности, его именем назывались футбольные бутсы, напитки и даже лекарства.

Помимо футбола, Блумер играл в бейсбол за «Дерби Каунти», с которыми трижды стал чемпионом Великобритании в 1890-х. Также играл в крикет на любительском уровне.

После окончания карьеры футболиста Блумер работал тренером с клубами Германии и Испании. Во время первой мировой войны был интернирован в лагерь Ралебен, недалеко от Берлина. Главным тренерским успехом Блумера стал кубок Испании, завоеванный в 1924 году с клубом «Реал Унион». В 1925 году Блумер вернулся в Англию и работал играющим тренером со вторым составом «Дерби Каунти», затем работал колумнистом в газете и подстригал траву на стадионе бейсбольного клуба «Дерби».

Блумер — легенда клуба «Дерби Каунти». Мелодичная песня, посвященная ему, «Steve Bloomer's Watchin’» («Стив Блумер Смотрит»), является гимном команды и исполняется перед каждой игрой клуба.

«Блэкберн Роверс» - «The Wild Rover»

Чемпион АПЛ-1995 «Блэкберн» уже долгое время пытается вернуться в высший дивизион Англии. Сейчас команда находится в Чемпионшипе и в следующем сезоне снова попытается добиться своей цели. А это вполне возможно, если у вас есть такой гимн, как «The Wild Rover» - одна из лучших футбольных песен, послушав которую хочется забивать мячи и побеждать.

«Ноттингем Форест» - «We've Got The Whole World In Our Hands»

В феврале 1978-го года «Ноттингем Форест» выпустил песню «We've Got The Whole World In Our Hands» («В наших руках весь мир»), которая стала эпохальной и очень значимой для этого легендарного английского клуба. В записи гимна клуба принимала известная местная группа «Paper Lace». Гимн для «Ноттингема» стал очень фартовым. Во-первых, «лесники» сходу в первый же год после выхода в Первый дивизион, стали чемпионами Англии-1978. Во-вторых, «Ноттингем Форест» два сезона кряду выиграл Кубок европейских чемпионов (1979, 1980). Все эту произошло во многом благодаря тренерскому гению Брайана Клафа, который и выиграл с «Ноттингем Форест» все главные титулы этой команды. УЕФА включил Клафа в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году. Одной из звезд той команды были легендарный вратарь сборной Англии Питер Шилтон и знаменитый в будущем тренер Мартин О’Нил, имя которого фигурирует в тексте гимна.

«We've Got The Whole World In Our Hands» стала популярной на футбольных стадионах по всей Европе и постоянно использовалась фанатами, которым пришлась по душе заводная и веселая мелодия. Прекрасным подтверждением этого является песня, сочиненная фанами «Rushden & Diamonds» под музыку гимна «лесников». «We're The Worst Team in the League» («Мы - худшая команда в Лиге») - затянули суппортеры этого клуба, намекая, что их команда играет всего лишь в Национальной конференции Англии.

«Абердин» - «Aberdeen FC Hymn»

Гимн «Абердина» с очень красивыми мелодией и исполнением является настоящим украшением этой легендарной шотландской команды.

«We've taken our team into Europe. Yes we have, Ooooh yes we have. All the way every night and day, singing a European song» («Мы вывели нашу команду в Европу. Да, мы сделали это, да, мы сделали это. Всю дорогу каждую ночь и каждый день поем европейскую песню») – слова, которые не оставят равнодушными любителей футбола. А строчка «And Alex Ferguson, he knows the way» («И Алекс Фергюсон знает дорогу») вовсе эпохальная, учитывая, кем является Сэр Алекс в мировом футболе. Также в тексте гимна поется и о знаменитом в будущем тренере Гордоне Стракане.

Именно с тренером Фергюсоном и полузащитником Страканом «Абердин» в начале 80-х доминировал в шотландском футболе и начал покорять Европу. Шотландская команда тогда с Сэром Алексом, Страканом и компанией выиграла Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА!

А вот и гимны клубов из других уголков Европы:

«Бавария» Мюнхен - Stern Des Südens

«Stern des Südens» - песня, написанная немецким автором Вилли Астором и спетая фанатами «Бавария» Мюнхен. Композиция переводится, как «Звезда Юга» и подчеркивает тот факт, что мюнхенский гранд является самой сильной командой на Юге Германии.

Есть у «Баварии» и такая клубная песня:

«Вольфсбург» - «Rama Lama Ding Dong»

«Вольфсбург», который совсем недавно гостил в Украине и проиграл «Шахтеру», взял себе в качестве гимна очень классную позитивную песню. Когда «волки» забивают, на стадионе играет заводная песня «Rocky Sharpe & The Replays» - «Rama Lama Ding Dong»

«Барселона» - «Cant Del Barça»

«Cant Del Barça» («Песня Барсы») впервые была исполнена 27 ноября 1974 года на стадионе «Камп Ноу» перед игрой между командами «Барселона» и Восточной Германии. «Cant Del Barça» была спета огромным хором, который насчитывал 3,5 тысяч человек. На следующий день в рамках празднования 75 годовщины клуба, также на стадионе «Камп Ноу», гимн исполнил известный каталонский певец Жуан Мануэл Саррат. Сейчас «Cant Del Barça» играет перед матчами и после поединков «блаугранас». С этой мелодией ассоциируется «Барса» и все ее успехи.

«Реал» Мадрид – «Hala Madrid...y nada más»

«Hala Madrid...y nada más» (Hala Madrid и больше ничего) – гимн «галактикос». Новую версию главной песни «сливочных» исполнили игроки команды в 2014-м году. Тогда Касильяс, Роналду, Пепе, Рамос, Марсело, Модрич и компания затянули гимн «королевского клуба». Получилось очень круто!

И бонусом предлагаем вам полюбоваться как фаны других команд поют и заряжают на стадионах:

«Аякс» Амстердам – «Three little birds» (Bob Marley)

Гимнов фанов амстердамского «Аякса» можно считать песню Боба Марли «Three little birds». Эту композицию амстердамские суппортеры часто затягивают на стадионах.

Северная Ирландия

На североирландских стадионах является популярной песня «Will Grigg's on fire» в честь форварда сборной Северной Ирландии Уилла Григга.

Английские фаны ее преобразовали в «Vardy's on fire» в честь сборной Англии Джейми Варди.

Также предлагаем полюбоваться, как немецкие фаны заряжают на стадионах под песню «Pippi Langstrumpf» («Пеппи Длинныйчулок»). Чаще других это делают фанаты франкфуртского «Айнтрахта» и бременского «Вердера»