Ярмоленко начнет матч с Ливерпулем в запасе

Поединок 7-го тура АПЛ против «Ливерпуля» Андрей Ярмоленко начнет со скамейки запасных. Матч начнется в Ливерпуле в 19:30 по киевскому времени.

В этом сезоне Ярмоленко в чемпионате Англии еще не выходил в составе с первых минут. Всего сыграл 4 матча и не отличился результативными действиями.

Haller starts with Benrahma on the bench ⚒



Here's how we're lining up at Anfield...#LIVWHU pic.twitter.com/cmSa3Aj2Tj