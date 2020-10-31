Ярмоленко начнет матч с Ливерпулем в запасе

Поединок 7-го тура АПЛ против «Ливерпуля» Андрей Ярмоленко начнет со скамейки запасных. Матч начнется в Ливерпуле в 19:30 по киевскому времени.
В этом сезоне Ярмоленко в чемпионате Англии еще не выходил в составе с первых минут. Всего сыграл 4 матча и не отличился результативными действиями.
Haller starts with Benrahma on the bench ⚒— West Ham United (@WestHam) October 31, 2020
Here's how we're lining up at Anfield...#LIVWHU pic.twitter.com/cmSa3Aj2Tj
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Источник — Sport.ua
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