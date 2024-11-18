Экс-клуб Ярмоленко может подписать таланта из Манчестер Сити

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати может присоединится к «Вест Хэму», сообщает The Sun.

22-летний игрок может заменить в клубе из Лондона, пожалуй, одного из ключевых игроков их состава – Лукаса Пакета. Прошлым летом бразилец вовсе был в сфере интересов «горожан», но скандал со ставками и возможная дисквалификация игрока заставили чемпионов Англии отказаться от трансфера.

Теперь же не исключено возвращение бразильца на родину, игрок хочет присоединиться к «Ботафого». А в руководстве «молотобойцев» Макати видят как замену Пакета.

В текущем сезоне Джеймс Макати провел 5 матчей н клубном уровне, отличился 1 голом.

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