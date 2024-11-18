Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-клуб Ярмоленко может подписать таланта из Манчестер Сити
Англия
18 ноября 2024, 11:06 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:16
378
1

Экс-клуб Ярмоленко может подписать таланта из Манчестер Сити

Джеймс Макати может стать игроком «молотобойцев»

18 ноября 2024, 11:06 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:16
378
1
Экс-клуб Ярмоленко может подписать таланта из Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макати

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати может присоединится к «Вест Хэму», сообщает The Sun.

22-летний игрок может заменить в клубе из Лондона, пожалуй, одного из ключевых игроков их состава – Лукаса Пакета. Прошлым летом бразилец вовсе был в сфере интересов «горожан», но скандал со ставками и возможная дисквалификация игрока заставили чемпионов Англии отказаться от трансфера.

Теперь же не исключено возвращение бразильца на родину, игрок хочет присоединиться к «Ботафого». А в руководстве «молотобойцев» Макати видят как замену Пакета.

В текущем сезоне Джеймс Макати провел 5 матчей н клубном уровне, отличился 1 голом.

«Манчестер Сити» нашел замену травмированному Родри.

По теме:
Следом за Аморимом? Талант Спортинга может перебраться в МЮ
Второго шанса не будет. Реал несколько раз отказал своей легенде
Возвращение домой. Звезда Байера может вернуться в Манчестер Сити
Джеймс Макати Лукас Пакета Вест Хэм Лидс - Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Андрей Ярмоленко Ботафого
Данііл Киріяка Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Футбол | 18 ноября 2024, 09:50 11
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?

Давайте посмотрим, с кем руководящий орган европейского футбола угадал, а с кем – угодил в штангу

Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Снукер | 18 ноября 2024, 07:05 3
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет

Знаменитый ветеран снукера из Уэльса победил китайца Сяо Годуна

«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
Футбол | 18.11.2024, 00:46
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Футбол | 17.11.2024, 14:34
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
«Нам нужна только победа». Довбик заговорил о матче с Албанией
Футбол | 18.11.2024, 11:14
«Нам нужна только победа». Довбик заговорил о матче с Албанией
«Нам нужна только победа». Довбик заговорил о матче с Албанией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
екс-клуб Ярмоленка??? 
наймані робітники від спорт юа все таки розсекретили і розкрили всім тайну:  у Ярмоленка був клуб, але він його продав.
Тому і пишуть"екс-клуб Ярмоленка".  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 39
Футбол
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 2
Футбол
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
17.11.2024, 09:41 3
Бокс
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
17.11.2024, 06:23 13
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Стало известно, сколько заработали Майк Тайсон и Джейк Пол за бой в США
Стало известно, сколько заработали Майк Тайсон и Джейк Пол за бой в США
16.11.2024, 08:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем