ФОТО. С бокалом игристого. Вот, как жена Реброва смотрела матч сборной

Жена главного тренера сборной Украины Сергей Реброва – Анна – показала как она поддерживала главную команду страны.

Девушка пошла вместе с детьми в гости к жене Андрея Ярмоленко – Инне, которая также проживает в испанской Марбелье.

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Анна поддерживала сборную с бокалом игристого и поделилась несколькими фото и видео – все очень переживали за сборную Украины.

Была информация, что у Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко конфликт из-за того, что игрока «Динамо» не вызывают в сборную, но, как видим, жены общаются друг с другом: