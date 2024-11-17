ФОТО. С бокалом игристого. Вот, как жена Реброва смотрела матч сборной
Анна Реброва смотрела матч Грузия - Украина в компании жены Андрея Ярмоленко
Жена главного тренера сборной Украины Сергей Реброва – Анна – показала как она поддерживала главную команду страны.
Девушка пошла вместе с детьми в гости к жене Андрея Ярмоленко – Инне, которая также проживает в испанской Марбелье.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Анна поддерживала сборную с бокалом игристого и поделилась несколькими фото и видео – все очень переживали за сборную Украины.
Была информация, что у Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко конфликт из-за того, что игрока «Динамо» не вызывают в сборную, но, как видим, жены общаются друг с другом:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немцы переиграли соперников 7:0 в 5-м туре и досрочно выиграли группу
Джейк одержал победу решением судей