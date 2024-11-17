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17 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 01:12
205
0

ФОТО. С бокалом игристого. Вот, как жена Реброва смотрела матч сборной

Анна Реброва смотрела матч Грузия - Украина в компании жены Андрея Ярмоленко

17 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 01:12
205
0
ФОТО. С бокалом игристого. Вот, как жена Реброва смотрела матч сборной
Instagram. Сергей и Анна Реброва

Жена главного тренера сборной Украины Сергей РеброваАнна – показала как она поддерживала главную команду страны.

Девушка пошла вместе с детьми в гости к жене Андрея Ярмоленко – Инне, которая также проживает в испанской Марбелье.

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Анна поддерживала сборную с бокалом игристого и поделилась несколькими фото и видео – все очень переживали за сборную Украины.

Была информация, что у Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко конфликт из-за того, что игрока «Динамо» не вызывают в сборную, но, как видим, жены общаются друг с другом:

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Анна Реброва Сергей Ребров сборная Украины по футболу Инна Ярмоленко Андрей Ярмоленко девушки Лига наций Грузия - Украина фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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