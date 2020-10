ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подал в отставку.

Сообщается, что 57-летний функционер покидает свой пост вместе со всем советом директоров.

Уже в ближайшие дни его мог ожидать вотум недоверия, однако он решил не ждать своей участи. Отметим, что во время вчерашней пресс-конференции Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.

Бартомеу занимал свой пост с января 2014-го года. Новые выборы должны были пройти уже в марте.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM