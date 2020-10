Блохин претендует на звание лучшего левого форварда в истории

Авторитетное французское издание France Football продолжает собирать символическую сборную лучших игроков в истории футбола. Сегодня была опубликована десятка претендентов на попадание в сборную на позиции левого форварда.

В число претендентов вошел легендарный экс-форвард «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин.

🌟 and last, the 10 best left forwards of all time ! Let's see now who our jury of 170 journalists will vote for !#BOdreamteam https://t.co/tUCw8aACwo pic.twitter.com/5FvX1pzoGH