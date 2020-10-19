Блохин претендует на звание лучшего левого форварда в истории

Легенда «Динамо» может попасть в символическую сборную всех времен

  • 19.10.2020 18:22
  • 237 просмотров
  • 1 комментарий
Блохин претендует на звание лучшего левого форварда в истории
© Динамо Киев от Шурика. Олег Блохин

Авторитетное французское издание France Football продолжает собирать символическую сборную лучших игроков в истории футбола. Сегодня была опубликована десятка претендентов на попадание в сборную на позиции левого форварда.

В число претендентов вошел легендарный экс-форвард «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин.

Кроме него в топ-10 претендентов вошли Криштиану Роналду, Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румменигге и Христо Стоичков.

Победителей по позициям определяет жюри, которое состоит из 170 журналистов.

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Источник — France Football

(2 голоса)

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Комментарии
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 19.10.2020 18:25
    -1
    Да у него ноль шансов против этих парней
    П.С. Камон плэй!
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