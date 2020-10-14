ВИДЕО. Изящно в касание. Красивейший гол забит в Норвегии

Команда «Хамаркамератене» обыграла «Саннес Ульф», а мяч провел Сольбаккен

  • 14.10.2020 19:07
  • 1151 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Изящно в касание. Красивейший гол забит в Норвегии
© Twitter

В матче второго дивизиона чемпионата Норвегии команда «Хамаркамератене» обыграла «Саннес Ульф» (2:0).

Красивым получился второй гол хозяев поля. После дальней передачи от голкипера форвард Маркус Сольбаккен отправил мяч в сетку изящным ударом внешней стороной стопы.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 14.10.2020 19:39
    0
    Ну я скажу пас от Ярмоленко и завершение от Цыганкова не то что не уступают этому году, а даже превосходят его и не только по важности, а и по красоте
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.10.2020 19:39
    0
    Ну я скажу пас от Ярмоленко и завершение от Цыганкова не то что не уступают этому году, а даже превосходят его и не только по важности, а и по красоте
    Ссылка
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