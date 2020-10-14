ВИДЕО. Изящно в касание. Красивейший гол забит в Норвегии

В матче второго дивизиона чемпионата Норвегии команда «Хамаркамератене» обыграла «Саннес Ульф» (2:0).
Красивым получился второй гол хозяев поля. После дальней передачи от голкипера форвард Маркус Сольбаккен отправил мяч в сетку изящным ударом внешней стороной стопы.
Another goal you need to see from the Norwegian second tier. 😱— FotMob (@FotMob) October 13, 2020
🎥: @EurosportNorge pic.twitter.com/uN4vfbe11d
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Источник — Sport.ua
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