ВИДЕО. Бертенс увезли с корта на коляске после скандального матча с Эррани

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции между Кики Бертенс из Нидерландов и итальянкой Сарой Эррани (7:6, 3:6, 9:7) разгорелся настоящий скандал.



Во время третьей партии у Бертенс начались судороги и она несколько раз вызывала на корт физиотерапевта, плача во время массажа. После завершения матча ей продолжили оказывать помощь, после чего увезли на коляске.





Эррани не очень поверила проблемам соперницы и даже пыталась ее пародировать.

Интрига матча была максимально высокой, итальянка трижды выходила подавать на матч и даже имела матчбол, но все же проиграла. Несколько раз она лишалась первой подачи за подбрасывание мяча и получала предупреждение за затяжку времени.



Уходя с корта, Сара отказалась от традиционного во время пандемии контакта ракетками и на итальянском «послала» оппонентку.

No handshake/racket tap



Errani leaves the court shouting ‘va fanculo’ (no translation needed)



Bertens comes back to her chair crying



Absolute scenes pic.twitter.com/TvtI7sOhDT