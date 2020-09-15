Ярмоленко – в основе Вест Хэма на матч Кубка лиги

Сегодня, 15 сентября «Вест Хэм» в матче второго раунда Кубка лиги принимает «Чарльтон». Начало матча – в 21:30 по Киеву.

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в основу «Вест Хэма» на матч против «Чарльтона»:

Ранее сообщалось о том, у Ярмоленко есть предложения из Европы и МЛС.