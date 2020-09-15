Ярмоленко – в основе Вест Хэма на матч Кубка лиги

Сегодня, 15 сентября «Вест Хэм» в матче второго раунда Кубка лиги принимает «Чарльтон». Начало матча – в 21:30 по Киеву.
Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в основу «Вест Хэма» на матч против «Чарльтона»:
Tonight's line-up for our second round @Carabao_Cup tie against Charlton...#WHUCHA pic.twitter.com/zbKCBcs9fi— West Ham United (@WestHam) September 15, 2020
Ранее сообщалось о том, у Ярмоленко есть предложения из Европы и МЛС.
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Источник — Twitter
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