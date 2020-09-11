2-й тур
Динамо Киев
0:0
Десна
'48   ТВ-трансляция: 

Динамо – Десна – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 11.09.2020 18:59
  • 10117 просмотров
  • 117 комментариев
Динамо – Десна – 0:0. LIVE
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Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Динамо» – «Десна» – 0:0

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Виталий Миколенко, Томаш Кендзёра, Aлександр Тымчик (Илья Забарный, 35), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владислав Супряга

Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Фран Соль, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Жерсон Родригес, Aлександр Сирота

«Десна»: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Aлександр Филиппов, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Филипп Будковский

Запас: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Дмитрий Хлёбас, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк, Сергей Старенький, Артур Западня, Максим Дегтярёв, Илья Шевцов

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

47 мин. Бущан выбежал за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Филиппова.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Оффсайд у Супряги.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43  мин. А теперь крестовина!!! Это Де Пена с лёта из-за пределов штрафной попал в каркас ворот!

41 мин. МОМЕЕЕНТ! После навеса с углового Кендзера пробил головой, и мяч попал в штангу!!!

38 мин. Де Пена прострелил из левого угла штрафной, и после рикошета мяч перелетел на противоположный фланг.

36 мин. В невысоком темпе идет игра.

35 мин. Вынужденная замена у Динамо. Вместо Тымчика на поле вышел Забарный.

34 мин. Тымчику оказывают медицинскую помощь.

31 мин. Без обострений идет игра в эти минуты.

28 мин. Киевляне контролируют мяч.

25 мин. Буяльский нарушил правила в центре поля.

23 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. МОМЕНТ! Калитвинцев с левого фланга навесил точно на Будковского, который находился перед воротами, но не сумел пробить!

19 мин. Супряга ворвался в свободную зону на правом фланге, но сделал неточную передачу.

16 мин. Тамм потерял мяч возле своей штрафной, и после скидки Супряги Шапаренко пробил неточно!

14 мин. ОПАСНО! После скидки Картушова Будковский из центральной зоны метров с пяти пробил рядом со штангой!

13 мин. После скидки Картушова Калитвинцев из левого угла штрафной пробил неточно.

11 мин. Неудачная атака Десны.

9 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. Мячом почти все время владеют киевляне.

4 мин. Цыганков навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Десны выбил мяч.

2 мин. Буяльский слева ворвался в штрафную Десны, но не сумел сделать точный прострел.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В пятницу, 11-го сентября, состоится поединок второго тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 19:00.

В стартовом поединке второго тура встретятся команды, которые вскоре будут представлять нашу страну на евроарене. Киевляне уже на следующей неделе будут противостоять голландскому АЗ в квалификации Лиги чемпионов, а у «северян» еще есть немного времени для подготовки к дебюту в Лиге Европы. Новый чемпионат обе команды начали с победных результатов. Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с донецким «Олимпиком», разгромив соперников со счетом 4:1. «Десна» встречалась с луганской «Зарей» и одержала волевую победу – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».

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Александр Снитко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 20:07
    0
    zahar12, 11.09.2020 20:04
    нудное скучное говно. АЗ можно поздравить.
    Это ж и есть румынский пасьянс.)
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 20:07
    +1
    Дырявки минусуют)) Не согласны что они и Десна равные команды. Хотя Десна их в прошлом сезоне прибивала регулярно.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 20:07
    0
    Vadin, 11.09.2020 20:05
    Задатки є, але якраз тактично його позицію іспанці і використали.. Ну і тупість Кривцова як страху чого))
    Против малого надо было играть как играют все испанские середняки - сперсональщиком , подстраховкой и на грани фола
    А мы ему кисельные берега для простора давали ...
    Ну вот пусть цыган и делает из Тымчика ее просто бегунка , заодно и докажет умеет ли он раьотат с молодыми
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 20:06
    0
    Surkisbravo!, 11.09.2020 19:58
    Десна - найнезручніший суперник для Динамо в УПЛ?
    Пока 3-1-2 и 11:7 в пользу ДК.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 20:05
    0
    jekаfunny, 11.09.2020 20:03
    Тымчик пока не силен тактически , тут не спорю
    Но это все наигрывается , главное чтобы было кому подтянуть его скилы
    Задатки у него есть отличные
    Задатки є, але якраз тактично його позицію іспанці і використали.. Ну і тупість Кривцова як страху чого))
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 11.09.2020 20:04
    0
    Сегодня еще и голландцы смотрят и другие
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 11.09.2020 20:04
    0
    А Лесик далі у Динамо помагає програвати !
    Ссылка
    zahar12
    online
      zahar12, 11.09.2020 20:04
    -3
    нудное скучное говно. АЗ можно поздравить.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 20:03
    0
    mayakovskiy1, 11.09.2020 19:58
    Какой автобус))) У Десны 2 момента в первом тайме. У Динамки -3. Пока играют равные команды. Чем цыганоболид лучше команды Лесика по этому тайму не видно. Ну может во втором что-то покажут
    А момент Шапаренка??
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 20:03
    +1
    bolelschik, 11.09.2020 20:02
    Пока мы не видели, какое Динамо будет при Луческу. Только во вторник все станет ясно. Пока ему все время приходится обходится минимумом.
    Пока мы хорошо увидели дерьнаму в виде поезда против Шахтёра.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 20:03
    -2
    Vadin, 11.09.2020 20:02
    Я прекрасно знаю, тільки в нас невміє ніхто правильно користуватись статистикою.. Той же xG своєрідний насправді показник)) а якшо Тимчик викидається на гравця і йому покидають поміж-це є вже явна помилка як для захисника)) перехват це добре, але для захисника важлива вертикальні ть, точність паси вперед, переводы і мінімальний брак)) знаєш такого блогера Андрія Колесник?? Так він чудово її використовує і наприклад, по кожній позиції вибирав кращих в Європі в топ4 чемпіонатах, тільки не всю статистику-самі важливі
    Тымчик пока не силен тактически , тут не спорю
    Но это все наигрывается , главное чтобы было кому подтянуть его скилы
    Задатки у него есть отличные
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 20:02
    0
    jekаfunny, 11.09.2020 19:52
    При все уважении к тебе , ты не можешь разобрать сам игру даже одного игрока , нормально и правильно разобрать я имею ввиду
    _____
    Не знаю может ты видел , но под футболками у игроков есть такие "подтяжки с датчиком" там вот этот датчик считает абсолютно все .+ Ведущие клубы сотрудничают с платформами статистическими , и заказывают у них данные по своим играм и игрокам
    Например с тем же Инстатом работают МЮ Реал и т д
    Я прекрасно знаю, тільки в нас невміє ніхто правильно користуватись статистикою.. Той же xG своєрідний насправді показник)) а якшо Тимчик викидається на гравця і йому покидають поміж-це є вже явна помилка як для захисника)) перехват це добре, але для захисника важлива вертикальні ть, точність паси вперед, переводы і мінімальний брак)) знаєш такого блогера Андрія Колесник?? Так він чудово її використовує і наприклад, по кожній позиції вибирав кращих в Європі в топ4 чемпіонатах, тільки не всю статистику-самі важливі
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 20:02
    -1
    О обиженки ржавые проснулись
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 11.09.2020 20:02
    +1
    Пока мы не видели, какое Динамо будет при Луческу. Только во вторник все станет ясно. Пока ему все время приходится обходится минимумом.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 20:01
    -3
    Shara, 11.09.2020 19:57
    Если Суркис не купит бразил условных для румына, ничего у того не выйдет.
    Что ? Ты уже второй тайм начал смотреть! !
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 20:00
    -3
    mayakovskiy1, 11.09.2020 19:58
    Какой автобус))) У Десны 2 момента в первом тайме. У Динамки -3. Пока играют равные команды. Чем цыганоболид лучше команды Лесика по этому тайму не видно. Ну может во втором что-то покажут
    Равные команды? Ты явно кипрскому клюбу льстишь.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 11.09.2020 20:00
    -3
    viktor112007, 11.09.2020 19:57
    єрунду пишеш повну, Десна грає в автобус, Динамо володіє м'ячем і постійно атакує
    Тогда у Динамы - трамвай .... без кондуктора На Шурике уже ногти грызут )))) Скоро материться начнут )))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.09.2020 19:59
    -1
    viktor112007, 11.09.2020 19:57
    єрунду пишеш повну, Десна грає в автобус, Динамо володіє м'ячем і постійно атакує
    Как автобус может атаковать, не смеши клоун
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 19:58
    -6
    viktor112007, 11.09.2020 19:57
    єрунду пишеш повну, Десна грає в автобус, Динамо володіє м'ячем і постійно атакує
    Какой автобус))) У Десны 2 момента в первом тайме. У Динамки -3. Пока играют равные команды. Чем цыганоболид лучше команды Лесика по этому тайму не видно. Ну может во втором что-то покажут
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 19:58
    0
    Уважаемые Луганчане которые на спорт.юа здесь с праздником дня города. Обязательно все будет хорошо. И война уйдет, желаю всем терпения и здоровья.
    Это так пользуясь случаем.
    Матусевич с праздником ))))!!!
    Ссылка
    JV
      JV, 10.09.2020 20:13
    +5
    Как и предполагалось - кроты по методичке будут обсерать своего недавнего идола Луческу А еще несколько лет назад этот же маяковский1 вылизывал все части тела "Мистеру" потому что он тренировал Шахтер... Унылые двуличные недотролли.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 19:31
    +3
    jekаfunny, 11.09.2020 19:29
    Испания провела 44 (!) позиционные атаки - 35 из них через центр и фланг Тымчика, потому Саше было весело (1.82 xG).
    Отсюда следующие факты:
    - Саша стал лидером по отборам/подборам (9)
    - Саша стал лидером по перехватам (8)
    - Саша стал лидером по выносам (4)
    - Саша стал лидером по единоборствам в обороне (12)
    - Саша стал лидером по успешным единоборствам в обороне (10)
    Конечно через его фланг все шло , он ошибался но по ТТД - лучший
    Засунь те ТТД)) тут проблема, шо Динамо провалює перший тайм, Циганкова особливо
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 19:28
    +3
    jekаfunny, 11.09.2020 19:25
    Тымчик в сборной один из лучших по двум матчам был
    Поспорим?
    ахаха)) Жека у тебя с Басуриным один диллер. Тымчик особенно с испанцами лучший был. 10 подач с края и третий гол с Тымчиком на жопе
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 19:50
    +2
    Конопля - лучший. Так смело считай на линии сыграл.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:41
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 19:39
    А что нынешнее тогда ?
    Ты можешь набрать по ТТД команду лучшую команду, а толку не будет.
    На это можно обращать внимание, но никак не отдавать акцент этому.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:27
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 19:25
    Тымчик в сборной один из лучших по двум матчам был
    Поспорим?
    По двум матчам?
    Давайте быть честными, с Испанией у нас не было хороших игроков. Фати будто на такси заезжал на фланг Тымчика(не успевал он за ним).
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 19:27
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 19:25
    Тымчик в сборной один из лучших по двум матчам был
    Поспорим?
    В першому кращий, в другому один з найгірших
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:26
    +2
    Будкивский уже 2 забивать должен был)
    А еще, болельщики ДК и любители 2+2, как вам "непредвзятое" комментирование?)
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 20:07
    +1
    Дырявки минусуют)) Не согласны что они и Десна равные команды. Хотя Десна их в прошлом сезоне прибивала регулярно.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 20:03
    +1
    bolelschik, 11.09.2020 20:02
    Пока мы не видели, какое Динамо будет при Луческу. Только во вторник все станет ясно. Пока ему все время приходится обходится минимумом.
    Пока мы хорошо увидели дерьнаму в виде поезда против Шахтёра.
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 11.09.2020 20:02
    +1
    Пока мы не видели, какое Динамо будет при Луческу. Только во вторник все станет ясно. Пока ему все время приходится обходится минимумом.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 11.09.2020 19:50
    +1
    Продайте супрягу и купите хз, ведь в задней линии полный пздц
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 19:48
    +1
    Сергей Щербина, 11.09.2020 19:36
    Синие плиз ссылку на просмотр.
    на ютубчику дивись, там без проблем, канал футболхаб
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:42
    +1
    serge_kr, 11.09.2020 19:39
    Тимчык игрок уровня руха, не больше!
    Тымчик нормальный игрок.
    Он такой, Исмаили на минималках, как по мне.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:38
    +1
    Походу в сборной Тымчик переоценил свои возможности.
    Теперь хоть бы с АЗ сыграл, а то будет обидно, наигрывали наигрывали и на тебе.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 19:38
    +1
    jekаfunny, 11.09.2020 19:34
    Какой толк в ТТД и выкладке действий в футболе , ты серьезно это спрашиваешь ?
    При 4:0 і 3 голи прямо з його зони виглядає як іздівательство.. Прямі обов'язки виконав жахливо
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 19:37
    +1
    Сурок на столько обеднел что даже жмотится купить защитника
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:37
    +1
    jekаfunny, 11.09.2020 19:34
    Какой толк в ТТД и выкладке действий в футболе , ты серьезно это спрашиваешь ?
    ТТД это прошлое. Смысла в нем никогда не видел.
    Тем более каждые агенства его считают по своему. Точнее один и тот же показатель, может быть по разному рассчитан.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 19:33
    +1
    jekаfunny, 11.09.2020 19:32
    Зачем мне засовывать ТТД , чтобы бред писать ?
    В чем конкретно проваливает ?
    Команда-в моментах, Циганкова обрізається.. Про ТТД при програші 4:0смішно навіть згадувати
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 11.09.2020 19:28
    +1
    З такою грою Динамо, АЗ їх переїде...
    У вівторок їм треба перемагати!
    Ссылка
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