Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Динамо» – «Десна» – 0:0
«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Виталий Миколенко, Томаш Кендзёра, Aлександр Тымчик (Илья Забарный, 35), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владислав Супряга
Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Фран Соль, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Жерсон Родригес, Aлександр Сирота
«Десна»: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Aлександр Филиппов, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Филипп Будковский
Запас: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Дмитрий Хлёбас, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк, Сергей Старенький, Артур Западня, Максим Дегтярёв, Илья Шевцов
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
НСК «Олимпийский» (Киев)
47 мин. Бущан выбежал за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Филиппова.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. Оффсайд у Супряги.
45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.
43 мин. А теперь крестовина!!! Это Де Пена с лёта из-за пределов штрафной попал в каркас ворот!
41 мин. МОМЕЕЕНТ! После навеса с углового Кендзера пробил головой, и мяч попал в штангу!!!
38 мин. Де Пена прострелил из левого угла штрафной, и после рикошета мяч перелетел на противоположный фланг.
36 мин. В невысоком темпе идет игра.
35 мин. Вынужденная замена у Динамо. Вместо Тымчика на поле вышел Забарный.
34 мин. Тымчику оказывают медицинскую помощь.
31 мин. Без обострений идет игра в эти минуты.
28 мин. Киевляне контролируют мяч.
25 мин. Буяльский нарушил правила в центре поля.
23 мин. Игра идет в центре поля.
21 мин. МОМЕНТ! Калитвинцев с левого фланга навесил точно на Будковского, который находился перед воротами, но не сумел пробить!
19 мин. Супряга ворвался в свободную зону на правом фланге, но сделал неточную передачу.
16 мин. Тамм потерял мяч возле своей штрафной, и после скидки Супряги Шапаренко пробил неточно!
14 мин. ОПАСНО! После скидки Картушова Будковский из центральной зоны метров с пяти пробил рядом со штангой!
13 мин. После скидки Картушова Калитвинцев из левого угла штрафной пробил неточно.
11 мин. Неудачная атака Десны.
9 мин. Игра идет в центре поля.
6 мин. Мячом почти все время владеют киевляне.
4 мин. Цыганков навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Десны выбил мяч.
2 мин. Буяльский слева ворвался в штрафную Десны, но не сумел сделать точный прострел.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В пятницу, 11-го сентября, состоится поединок второго тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 19:00.
В стартовом поединке второго тура встретятся команды, которые вскоре будут представлять нашу страну на евроарене. Киевляне уже на следующей неделе будут противостоять голландскому АЗ в квалификации Лиги чемпионов, а у «северян» еще есть немного времени для подготовки к дебюту в Лиге Европы. Новый чемпионат обе команды начали с победных результатов. Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с донецким «Олимпиком», разгромив соперников со счетом 4:1. «Десна» встречалась с луганской «Зарей» и одержала волевую победу – 3:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».
Александр Снитко, Sport.ua
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А мы ему кисельные берега для простора давали ...
Ну вот пусть цыган и делает из Тымчика ее просто бегунка , заодно и докажет умеет ли он раьотат с молодыми
Но это все наигрывается , главное чтобы было кому подтянуть его скилы
Задатки у него есть отличные
Но это все наигрывается , главное чтобы было кому подтянуть его скилы
Задатки у него есть отличные
_____
Не знаю может ты видел , но под футболками у игроков есть такие "подтяжки с датчиком" там вот этот датчик считает абсолютно все .+ Ведущие клубы сотрудничают с платформами статистическими , и заказывают у них данные по своим играм и игрокам
Например с тем же Инстатом работают МЮ Реал и т д
Это так пользуясь случаем.
Матусевич с праздником ))))!!!
Отсюда следующие факты:
- Саша стал лидером по отборам/подборам (9)
- Саша стал лидером по перехватам (8)
- Саша стал лидером по выносам (4)
- Саша стал лидером по единоборствам в обороне (12)
- Саша стал лидером по успешным единоборствам в обороне (10)
Конечно через его фланг все шло , он ошибался но по ТТД - лучший
Поспорим?
На это можно обращать внимание, но никак не отдавать акцент этому.
Поспорим?
Давайте быть честными, с Испанией у нас не было хороших игроков. Фати будто на такси заезжал на фланг Тымчика(не успевал он за ним).
Поспорим?
А еще, болельщики ДК и любители 2+2, как вам "непредвзятое" комментирование?)
Он такой, Исмаили на минималках, как по мне.
Теперь хоть бы с АЗ сыграл, а то будет обидно, наигрывали наигрывали и на тебе.
Тем более каждые агенства его считают по своему. Точнее один и тот же показатель, может быть по разному рассчитан.
В чем конкретно проваливает ?
У вівторок їм треба перемагати!
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