Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Динамо» – «Десна» – 0:0

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Виталий Миколенко, Томаш Кендзёра, Aлександр Тымчик (Илья Забарный, 35), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владислав Супряга

Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Фран Соль, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Жерсон Родригес, Aлександр Сирота

«Десна»: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Aлександр Филиппов, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Филипп Будковский

Запас: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Дмитрий Хлёбас, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк, Сергей Старенький, Артур Западня, Максим Дегтярёв, Илья Шевцов

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

НСК «Олимпийский» (Киев)

47 мин. Бущан выбежал за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Филиппова.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Оффсайд у Супряги.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. А теперь крестовина!!! Это Де Пена с лёта из-за пределов штрафной попал в каркас ворот!

41 мин. МОМЕЕЕНТ! После навеса с углового Кендзера пробил головой, и мяч попал в штангу!!!

38 мин. Де Пена прострелил из левого угла штрафной, и после рикошета мяч перелетел на противоположный фланг.

36 мин. В невысоком темпе идет игра.

35 мин. Вынужденная замена у Динамо. Вместо Тымчика на поле вышел Забарный.

34 мин. Тымчику оказывают медицинскую помощь.

31 мин. Без обострений идет игра в эти минуты.

28 мин. Киевляне контролируют мяч.

25 мин. Буяльский нарушил правила в центре поля.

23 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. МОМЕНТ! Калитвинцев с левого фланга навесил точно на Будковского, который находился перед воротами, но не сумел пробить!

19 мин. Супряга ворвался в свободную зону на правом фланге, но сделал неточную передачу.

16 мин. Тамм потерял мяч возле своей штрафной, и после скидки Супряги Шапаренко пробил неточно!

14 мин. ОПАСНО! После скидки Картушова Будковский из центральной зоны метров с пяти пробил рядом со штангой!

13 мин. После скидки Картушова Калитвинцев из левого угла штрафной пробил неточно.

11 мин. Неудачная атака Десны.

9 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. Мячом почти все время владеют киевляне.

4 мин. Цыганков навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Десны выбил мяч.

2 мин. Буяльский слева ворвался в штрафную Десны, но не сумел сделать точный прострел.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В пятницу, 11-го сентября, состоится поединок второго тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 19:00.

В стартовом поединке второго тура встретятся команды, которые вскоре будут представлять нашу страну на евроарене. Киевляне уже на следующей неделе будут противостоять голландскому АЗ в квалификации Лиги чемпионов, а у «северян» еще есть немного времени для подготовки к дебюту в Лиге Европы. Новый чемпионат обе команды начали с победных результатов. Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с донецким «Олимпиком», разгромив соперников со счетом 4:1. «Десна» встречалась с луганской «Зарей» и одержала волевую победу – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».