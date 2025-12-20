ВОРОБЕЙ – о Шахтере в 2025 году и шансах выиграть Лигу конференций

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил заключительный матч донецкой команды в 2025 году с «Риекой» (0:0), а также оценил шансы на победу гранда УПЛ в Лиге конференций.

- Андрей, какие у вас эмоции от заключительного поединка «Шахтера» в еврокубках в 2025 году? Дончане сыграли вничью 0:0 с «Риекой».

- В целом можно сказать, что была равная игра. Да, было преимущество «Шахтера» где-то в статистике. Но по сути в принципе игра ничейная. Какое еще впечатление? Задачу выполнили. Попали в первую восьмерку. Я считаю, что это нормально.

- В итоге «Шахтер» занял шестое место из 36 команд! Удалось обогнать таких грандов, как «Кристал Пэлас» и «Фиорентина». Нормальный результат?

- Конечно, хороший результат. Но, если объективно смотреть, это все-таки не Лига чемпионов, а Лига конференций. Мы привыкли, что «Шахтер» всегда играет в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Скажем так, нормально. Задачу в этом году выполнили.

- Но в целом, если начинать от противостояния с «Бешикташем», когда была яркая победа в Стамбуле, как можно оценить первую половину сезона? И, если брать во внимание, что «Шахтер» этот сезон начал с новым тренером Ардой Тураном!

- В целом положительно. Да, ты прав в том, что новый тренер, новое видение. Все равно ему надо время, чтобы команду подстроить под свое видение. И в первый год остались в еврокубках до весны. Я считаю, это нормально. Можно оценивать еврокубковый сезон в этом году, как положительный. Понятно, что это Лига конференций. Но, тем не менее, очки «Шахтер» брал постоянно. И баллы в копилочку таблицу коэффициентов УЕФА шли. Поэтому можно сказать, что в целом положительный сезон.

- Кого можно выделить из игроков? Кто сделал прогресс максимально, по вашему мнению?

- Трудно здесь оценить. Потому что у Турана был постоянно новый состав. Ротация была очень серьезная. Если в целом взять, то в начале сезона защитная линия была проблемной зоной. А вот сейчас очень приятно было смотреть на игру тех же Матвиенко и Бондаря. Ризнык, я вообще считаю, что это вратарь номер один Украины в чемпионате. Поэтому надежность была видна. Особенно в концовке первой половины сезона. Плюс, приятно удивил Очеретько, который заиграл после прихода из аренды. Можно сказать, что такой самый яркий прогресс из игроков у Очеретько. В целом можно отметить общую игру в принципе нормально. Да, есть проблемы в чемпионате. Все-таки с таким составом и с такими исполнителями нам нужно идти на первом месте и с отрывом. А так получается, что еще и на втором месте.

- За счет чего можно выиграть эту Лигу конференций? Если также брать во внимание, что «Шахтер» всегда славился своей игрой в Кубках и на этой стадии еврокубков. Вы, если бы были на месте главного тренера, как планировали бы подготовку команды?

- Есть время сейчас. Будет зимнее межсезонное окно. И, думаю, что будет еще усиление клуба. Тем более, мы знаем, что и из «ЛНЗ» подписали нападающего. Думаю, что в межсезонье будет еще какое-то усиление. И как раз в это время Турану можно будет закрепить свое видение футбола в команде и что он хочет от игроков. Я думаю, что весной уже «Шахтер» будет более такой командой, которую хочет Арда Туран. За счет чего? У нас есть исполнители, которые могут один в один обыгрывать, решать исход встречи. Хотелось бы, чтобы уже в следующих играх, в следующем году было больше остроты в атаке. Чтобы было больше последнего паса. Те, кто играют, меня понимают, что такое последний пас. Нужно больше индивидуальных обыгрышей. Потому что в матче с хорватами, по моему мнению, не хватило фланговым футболистам игры один в один. Играется в футбол для того, чтобы нанести удар по воротам, чтобы забить гол, чтобы выиграть. А здесь, порой, доходим до штрафной площади, посмотрели, что много игроков и развернулись. Боялись брать на себя какую-то ответственность. Хочется, чтобы увереннее были их действия. Я понимаю, что молодые игроки. Но уже все равно такой возраст, когда нужно брать на себя, обыгрывать, лезть на троих-четверых за счет индивидуального мастерства и забивать голы. «Шахтер» пытается разыгрывать. Но, порой, мы доходим и боимся обыгрывать один в один. Хотелось бы, чтобы за счет индивидуального мастерства многие футболисты себя реализовывали.

- «Шахтер» в Лиге конференций будет стартовать с 1/8 финала. Если для начала удастся пройти первых двух соперников, то можно рассчитывать на трофей?

- Конечно, можно. Объективно говоря, команды там не сильного топ-уровня. Да, есть там и «Кристал Пэлас», та же «Фиорентина». Такие команды, у которых есть имя. Но в целом это не Лига чемпионов и не Лига Европы. Поэтому, я думаю, что «Шахтеру» по силам. Я думаю, что по потенциалу, по лавочке запасных, по исполнителям «Шахтеру» можно замахнуться! Почему бы нет? Я считаю, что по силам! А как это будет, уже на поле футболисты покажут.