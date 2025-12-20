«Это большой клуб». Зинченко рассказал о ситуации со своим будущим

Защитник сборной Украины Александр Зинченко, который имеет контракт с лондонским «Арсеналом» до конца текущего сезона, а сейчас выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест», прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Мое будущее? Пока не знаю, посмотрим. Нам просто нужно двигаться вперед шаг за шагом и усердно работать. Я прекрасно себя чувствую (в «Ноттингем Форест» – прим.). Это большой клуб с замечательными людьми вокруг.

Я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить огромную благодарность всем болельщикам за теплый прием. Я действительно чувствую, что должен сделать для этого клуба гораздо больше», – цитирует украинского защитника Nottingham Post.

Ранее Зинченко получил неутешительные новости в Англии.