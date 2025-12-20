Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это большой клуб». Зинченко рассказал о ситуации со своим будущим
Англия
20 декабря 2025, 13:31 |
816
1

«Это большой клуб». Зинченко рассказал о ситуации со своим будущим

Украинец летом станет свободным агентом

20 декабря 2025, 13:31 |
816
1 Comments
«Это большой клуб». Зинченко рассказал о ситуации со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник сборной Украины Александр Зинченко, который имеет контракт с лондонским «Арсеналом» до конца текущего сезона, а сейчас выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест», прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Мое будущее? Пока не знаю, посмотрим. Нам просто нужно двигаться вперед шаг за шагом и усердно работать. Я прекрасно себя чувствую (в «Ноттингем Форест» – прим.). Это большой клуб с замечательными людьми вокруг.

Я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить огромную благодарность всем болельщикам за теплый прием. Я действительно чувствую, что должен сделать для этого клуба гораздо больше», – цитирует украинского защитника Nottingham Post.

Ранее Зинченко получил неутешительные новости в Англии.

По теме:
Чемпион Северной Македонии согласился продать одного из лидеров в ЛНЗ
Шапаренко готов перейти в Бешикташ, турки сделали предложение – СМИ
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Александр Зинченко Арсенал Лондон Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИЖЕВСКИЙ: «Не время выбрасывать деньги на футболистов во время войны»
Футбол | 20 декабря 2025, 11:04 4
ЧИЖЕВСКИЙ: «Не время выбрасывать деньги на футболистов во время войны»
ЧИЖЕВСКИЙ: «Не время выбрасывать деньги на футболистов во время войны»

Главный тренер «Агробизнеса» подвел итог первой части первенства для своей команды

Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Футбол | 20 декабря 2025, 01:07 1
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль

В субботу нас ждет целых восемь поединков чемпионата Англии по футболу

«Недавно я с ним встречался». Палкин рассказал о больших планах Мудрика
Футбол | 20.12.2025, 12:58
«Недавно я с ним встречался». Палкин рассказал о больших планах Мудрика
«Недавно я с ним встречался». Палкин рассказал о больших планах Мудрика
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20.12.2025, 04:02
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Футбол | 19.12.2025, 19:06
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
До кінця сезону ще є час, аби продемонструвати свої найкращі якості та знайти пристойний клуб
Ответить
0
Популярные новости
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 10
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 7
Бокс
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем