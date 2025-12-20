Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это была команда, о которой все всегда мечтали»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями от сотрудничества львовского Руха с Карпатами. Специалист заявил, что во Львове можно создать одну боеспособную команду.

«Если бы мы говорили о сохранении «Руха» и вернули бы назад футболистов из «Карпат» и ЛНЗ, то эта команда будет реально бороться за еврокубковую зону. Это будет серьезная команда.

Скажу очень просто. Из двух команд во Львове одну можно сделать конкурентной, которая будет бороться за еврокубки. Два года назад за движение играли все львовские футболисты. Все молодые львовские футболисты. Как говорили – детский сад. И их всех как-нибудь так потерять?

Почему Дидык или Пастух должны играть в Черкассах? Да, их купили, это реалии сегодняшнего футбола. Но они были здесь, были во Львове, это свои питомцы. Ледвий, Рябов, Горин – это все свои. Была готова львовская команда, о которой все всегда мечтали. Добавь одного-двух футболистов, и это будет команда, которая будет бороться за еврокубки», – сказал Пономарев.

В настоящее время Виталий Пономарев возглавляет черкасский ЛНЗ. В этом сезоне «фиолетовые» занимают первую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 35 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.