Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Чемпион Северной Македонии согласился продать одного из лидеров в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 13:35
Чемпион Северной Македонии согласился продать одного из лидеров в ЛНЗ

Черкасский клуб заинтересован в услугах Фабриса Тамбы, который играет в составе «Шкендии»

Чемпион Северной Македонии согласился продать одного из лидеров в ЛНЗ
ФК Шкендия. Фабрис Тамба

Вингер македонской «Шкендии» Фабрис Тамба может перебраться в чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили сразу несколько источников, среди которых Footmercato и Africafoot.

В услугах 21-летнего сенегальского футболиста заинтересован лидер турнирной таблицы Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ, который намерен усилить линию атаки.

Один из лидеров македонского клуба должен заменить на правом фланге Проспера Оба, который перебрался в донецкий «Шахтер». Сумма трансфера составит один миллион евро.

Сообщается, что «Шкендия» получила официальное предложение от ЛНЗ и даже согласилась на трансфер. Теперь черкасской команде необходимо согласовать все условия с самим футболистом.

Фабрис присоединился к чемпионам Североной Македонии в январе нынешнего года. Ранее сенегалец выступал за македонский «Шкупи», вторую команду «Браги» и португальский «Бейра Мар».

В сезоне 2025/26 Тамба провел 27 матчей во всех турнирах (в том числе Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций), в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.

ВИДЕО. Как играет Фабрис Тамба, которого намерен приобрести ЛНЗ

ЛНЗ Черкассы Шкендия трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: africafoot.com
