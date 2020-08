Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Болельщики в наших сердцах»

Сегодня ночью Даяна Ястремская стартует на US Open-2020 матчем против Астры Шармы.

Украинка передала привет болельщикам, которых на трибунах нынешнего US Open не будет из-за карантина:

Dear fans, and our supporters, we know it’s sad you can’t be here, but we still know you are supporting us ❤️ @WTA @usopen pic.twitter.com/txEsYz9R4E