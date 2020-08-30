Даяна Ястремская – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 31 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинка, посеянная на соревнованиях под 19-м номером, сразится против 24-летней Астры Шармы из Австралии (№126 WTA).



Встреча пройдет четвертым запуском на корте №8 после матча Арконада – Юван. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не встречались.



В следующем раунде победительница сыграет против украинки Леси Цуренко (№131 WTA) или американки Мэдисон Бренгл (№82 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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