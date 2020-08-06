US Open-2020. Призовые по раундам

В 2020 году призовой фонд US Open составит 53,4 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Квалификации на этот раз не будет.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$3,000,000
|Финалист
|$1,500,000
|1/2 финала
|$800,000
|1/4 финала
|$425,000
|4-й раунд
|$250,000
|3-й раунд
|$163,000
|2-й раунд
|$100,000
|1-й раунд
|$61,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$400,000
|Финалисты
|$240,000
|1/2 финала
|$130,000
|1/4 финала
|$91,000
|2-й раунд
|$50,000
|1-й раунд
|$30,000
Отметим, что в 2019 году призовой фонд турнира составлял 57 миллионов долларов.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.
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Источник — ATP Tour
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