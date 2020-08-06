US Open-2020. Призовые по раундам

В 2020 году призовой фонд US Open составит 53,4 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Квалификации на этот раз не будет.

Одиночный разряд, основная сетка