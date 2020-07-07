31-й тур
Милан
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Ювентус
07.07.2020 22:45   ТВ-трансляция: 

Милан – Ювентус. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 31-го тура чемпионата Италии

  • 07.07.2020 22:22
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Милан – Ювентус. Текстовая трансляция матча

Итальянская Серия А. 31-й тур.

«Милан» – «Ювентус» – 0:0

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма - Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Симон Кьер, Андреа Конти, Алексис Салемакерс - Исмаэль Беннасер, Франк Кессье, Лукас Пакета - Златан Ибрагимович, Анте Ребич.
Запасные: Асмир Бегович, Антонио Доннарумма, Давиде Калабрия, Хакан Чалханоглу, Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Маттео Габбиа, Раде Крунич, Диего Лаксальт, Дэниел Мальдини, Лоренцо Коломбо, Рафаэл Леау.

«Ювентус»: Войцех Щенсны - Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Данило - Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур - Федерико Бернардески, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин.
Запасные: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Джорджо Кьеллини, Лука Кокколо, Алекс Сандро, Дуглас Коста, Блез Матюиди, Симоне Мураторе, Аарон Рэмси, Марко Оливьери, Джакомо Вриони.

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия).

Арбитр: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).

Милан на разминке:


Гости прибыли на Сан-Сиро:


Стадион готов к матчу!

Во вторник, 9-го июля, состоится встреча 31-го тура итальянской Серии А, в которой «Милан» примет туринский «Ювентус». Поединок пройдет в Милане на поле стадиона « Сан-Сиро», начало в 22:45 по киевскому времени.

 «Милан» сегодня – середняк турнирной таблицы. «Юве» - лидер. Но очная встреча от этого не станет менее напряженной! Обеим командам нужны очки. «Старой Синьоре» - для укрепления на первом месте, «россо-нери» - для борьбы за место в зоне еврокубков. Так что матч ожидается непростым.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» – «Ювентус».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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