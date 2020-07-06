Во вторник, 7 июля, состоится очередной топ-матч в рамках чемпионата Италии. «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Ювентус» в 31-м туре Серии А. Обе команды подойдут к матчу в хорошем настроении, поскольку одержали уверенные победы в предыдущих поединках.

Можно считать, что «Милан» удачно стартовал после возобновления сезона. Сначала «россонери» расписали нулевую ничью с «Ювентусом», которая стоила им места в финале Кубка Италии. Но после этого у «красно-черных» были победы над «Лечче» и «Ромой», странная ничья со СПАЛом и разгром «Лацио».

Эти результаты помогли команде Стефано Пиоли приблизиться к месту в зоне еврокубков. После 30-ти туров Серии А «Милан» располагается на 7-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 46 очков. Отставание от последнего места в Лиге Европы составляет всего 2 балла.

Пиоли по-прежнему не может рассчитывать на Саму Кастильехо, Лео Дуарте и Матео Мусаккио. Опасения вызывает ситуация с Хаканом Чалханоглу. Вингера заменили на 38-й минуте матча против «Лацио» после повреждения. Турок является важным игроком для «россонери». Пиоли точно не хотелось бы потерять Хакана перед столь важным поединком. Впрочем, из стана «красно-черных» не поступало тревожных вестей, поэтому Чалханоглу должен выйти на поле во вторник.

«Милан» оказал великодушную услугу «Ювентусу», разгромив «Лацио». Благодаря этому «бьянконери» оторвались от «орлов» уже на 7 очков и остались во главе турнирной таблицы. При этом нужно отметить и успехи «старой синьоры», которая продолжает победную серию во внутреннем первенстве. В последних трех матчах команда Маурицио Сарри забила 11 голов, пропустив только 2 мяча.

В лазарете «Ювентуса» остаются Сами Хедира, Алекс Сандро, Маттиа Де Шильо, Мерих Демирал и Джорджо Кьеллини. Джанлуиджи Буффон, скорее всего, на этот раз останется на скамейке запасных. Матч против «Торино» стал для голкипера 648-м в Серии А. Буффон обошел по этому показателю Паоло Мальдини и стал рекордсменом лиги.

После рестарта Серии А «Милан» забивает не менее двух мячей в каждом поединке. «Россонери» действительно набирают ход, но матчи против «Ювентуса» для них складываются очень сложно. В текущем сезоне команды провели между собой 3 матча. В этих трех поединках было забито 3 гола. Матчи между «Миланом» и «Ювентусом» редко бывают результативными.

Статистика на стороне «Ювентуса». На счету «бьянконери» 68 побед над «Миланом», у «россонери» – 49 викторий. Еще 60 раз команды играли вничью. «Милан» уже почти 4 года не может обыграть «Ювентус». В последний раз «красно-черные» побеждали «бьянконери» еще в октябре 2016 года. Но даже несмотря на эту статистику, туринский клуб подходит в качестве фаворита к грядущему противостоянию. «Ювентус» на пути к очередному Скудетто уже вряд ли кто-то остановит.

Букмекеры дают привлекательный коэффициент на победу гостей – 2,21. Выигрыш хозяев котируется за 3,50. Ничья оценивается в 3,35. Букмекеры также полагают, что в матче будет забито менее трех голов (коэф. 1,86). Но, учитывая, что «бьянконери» пропускали по одному голу от «Торино» и «Дженоа», у «Милана» есть возможность как минимум забить сопернику. Чалханоглу и Ребич постараются огорчить «старую синьору».

«Ювентус» в свою очередь будет стараться уверенно победить, чтобы и дальше спокойно возглавлять турнирную таблицу. Однако грядущий матч пропустят Маттейс де Лигт и Пауло Дибала. Оба не сыграют из-за перебора желтых карточек. Это может повлиять как на атаку «бьянконери», так и на защиту. Поэтому «Ювентус», возможно, будет менее вариативным впереди, а «Милан» получит больше возможностей возле штрафной площади соперника.

Ориентировочные составы:

«Милан»: Доннарумма; Конте, Кьяер, Романьоли, Эрнандес; Кессье, Беннасер; Салемакерс, Пакета, Чалханоглу; Ребич.

«Ювентус»: Щенсны; Куадрадо, Ругани, Бонуччи, Данило; Рабьо, Пьянич, Бентанкур; Роналду, Игуаин, Бернардески.

7 июля, вторник