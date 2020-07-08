В поединке 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома обыграл «Ювентус» со счетом 4:2. При этом во втором тайме «россонери» проигрывали со счетом 0:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Милан» — «Ювентус» — 4:2
Голы: Ибрагимович, 62, с пенальти, Кессье, 66, Леау, 67, Ребич, 80 — Рабьо, 48, Роналду, 53
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Источник — YouTube
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