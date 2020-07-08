Суперкамбэк Милана: победа над Юве после 0:2 к 60-й минуте

Первый тайм матча прошел в равной борьбе, но без забитых мячей. Типичный матч двух итальянских команд – так казалось.

Но второй тайм всё перевернул с ног на голову!

«Юве» благодаря мячам Рабьо и Роналду повел в счете 2:0 уже к 53-й минуте. Казалось, это победа «Старой Синьоры».

Однако хозяева ответили более чем убедительно. Трижды они расписались в воротах соперника, и на это им хватило буквально 6 минут! 0:0 после первого тайма и 5 мячей за 21 минуту второго - вот таким получился поединок!

Гости пытались спасти встречу, однако пропустили и 4-й гол, уже на 80-й минуте.

4:2, и «Милан» с 49-тью очками пятый. 12 июля команда едет в гости к «Наполи». У «Юве» 73 балла, первое место и 5 очков отрыва от ближайшего преследователя. В субботу туринцы принимают «Аталанту».



Итальянская Серия А. 31-й тур.

«Милан» – «Ювентус» – 4:2



Златан Ибрагимович (62, с пенальти), Франк Кесси, 66), Рафаэл Леау (66), - Адриен Рабьо (47), Криштиану Роналду, (53).



Лукас Пакета (31), Исмаэль Беннасер (36), Анте Ребич (59).

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма - Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Симон Кьер, Андреа Конти, Алексис Салемакерс (Рафаэл Леау, 60)- Исмаэль Беннасер, Франк Кесси, Лукас Пакета (Хакан Чалханоглу, 46) - Златан Ибрагимович (Джакомо Бонавентура, 67), Анте Ребич.



«Ювентус»: Войцех Щенсны - Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Данило - Хуан Куадрадо (Алекс Сандро, 77), Адриен Рабьо (Блез Матюиди, 69), Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур - Федерико Бернардески, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин.



Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия).

Арбитр: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА