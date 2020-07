ВИДЕО. Бернарду Силва отказался аплодировать игрокам Ливерпуля

Перед матчем 32-го тура АПЛ «Ливерпуль» в ранге чемпиона Англии прошел по чемпионскому коридору, который устроил «Манчестер Сити».

Но один из игроков «небесно-голубых» проявил себя во время этого неподобающим образом. Португалец Бернарду Силва единственным из своей команды не аплодировал чемпионам и ушел с поля еще до того, как последний из игроков «Ливерпуля» прошел мимо него.

Напомним, «Манчестер Сити» дома разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0.

Outstanding shithousery from Bernardo Silva against Liverpool yesterday. Credit where it's due. pic.twitter.com/LEY4xAlEvU