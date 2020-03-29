ВИДЕО. Агуэро сыграл в футбол со своей собакой

За время карантина нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро соскучился по большому футболу.
Форвард решил сыграть на лужайке со своей собакой. Соответствующее видео выложено в клубном Твиттере.
You can’t take your eyes off this one for a minute with both sides pushing for what would surely be the winner at this late stage.— Manchester City (@ManCity) March 27, 2020
🔵 #ManCity pic.twitter.com/Sauu2A7O4L
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.