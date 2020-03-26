Кубок Англии планируют доиграть

Футбольная ассоциация Англии надеется, что турнир будет проведен полностью

  • 26.03.2020 22:39
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Кубок Англии планируют доиграть
© Twitter. Габриэл Жезус

Футбольная ассоциация Англии надеется, что Кубок Англии сезона 2019/2020 будет доигран до конца, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

«Что касается Кубка Англии, Женского Кубка Англии, а также Buildbase FA Trophy and Buildbase FA Vase, то все эти турниры находятся на продвинутых этапах. Мы рассматриваем все варианты, поскольку стремимся завершить эти соревнования, когда это будет безопасно и уместно. Оставшиеся в соревнованиях клубы близки к финалу. Для этих клубов и их болельщиков мы сделаем все возможное, чтобы сохранить их мечту о «Уэмбли».

Что касается The FA Youth Cup, The FA County Youth Cup, The FA Sunday Cup и The FA Inter-League Cup, мы также стремимся завершить эти соревнования, если это будет возможно.

Мы также продолжим планирование соревнований Футбольной ассоциации Англии на сезон 2020/2021», — гласит официальное сообщение организации.

Кубок Англии дошел до стадии 1/4 финала, когда все соревнования были приостановлены из-за пандемии. В четвертьфинальных матчах, которые были запланированы 21-го марта, должны встретиться пары «Норвич» — «Манчестер Юнайтед», «Лестер» — «Челси», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

По состоянию на 26-е марта, в Великобритании зафиксировано более 11-ти тысяч случаев заражения коронавирусом. 578 пациентов скончались.

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Источник — Sport.ua

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