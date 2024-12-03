Одноклубник Миколенко может сыграть против своего сына в Кубке Англии

2 декабря состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. Самым интересным противостоянием этой стадии станет матч «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Однако, в другом поединке Кубка болельщики могут увидеть встречу отца и сына, которые играют за разные команды.

«Эвертон» сыграет в третьем раунде Кубка Англии с «Питерборо» из Лиги 1 (третий английский дивизион). В составе «ирисок» играет 39-летний защитник Эшли Янг. Футболист может выйти на поле против своего 18-летнего сына – хавбека «Питерборо» Тайлера Янга. Матчи состояться 11 января.

В этом сезоне Янг принял участие в 13 матчах «Эвертона» во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Янг-младший только один раз выходил на поле в составе основной команды в сезоне 2024/25 – сыграл 28 минут в поединке Трофея футбольной лиги против «Стивенеджа» (2:0).