Никто не остается в стороне. Как футбол помогает миру побороть коронавирус

Проведение футбольных матчей по всему европейскому континенту ныне парализовано. Играют лишь в чемпионате Беларуси, в то время как остальные лиги вынуждены были сделать паузу из-за карантинных мер, объявленных в их странах в связи с распространением коронавируса.

Вопрос о том, когда вернется прежняя футбольная жизнь ныне, пожалуй, не является ключевым на повестке дня. Куда важнее здоровье множества людей, которые уже заразились или пребывают в зоне риска. На их выздоровление и возвращение к привычной жизни нынче направлены серьезное внимание и усилия.

Не остаются в стороне и люди из мира футбола – собственники клубов, футболисты, тренеры, эксперты. Многие из них обладают серьезными финансовыми и другими ресурсами, но в столь сложное для человечества время, с готовностью делятся тем, что имеют. Не претендуя на полноту списка, выделим 12 примеров того, как это происходит…

1. Леон Горецка и Йозуа Киммих

20 марта два футболиста «Баварии» объявили о своем совместном решении выделить 1 миллион евро в частном порядке на борьбу с коронавирусом.

«Мы можем победить любого на поле. Но коронавирус мы победим только вместе! Вот почему мы с Йозуа Киммихом изъявили инициативу о создании фонда «We Kick Corona» и пожертвовании ему 1 миллиона евро для помощи благотворительным организациям, которые борются с коронавирусом», - написал Горецка.

Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam! Deswegen gründen Joshua Kimmich und ich die Initative "WE KICK CORONA" und spenden privat 1 Mio. Euro für soziale und karitative Einrichtungen. Macht mit auf https://t.co/qYai1pYawh pic.twitter.com/ZVdnAgamCS

2. Роберт Левандовски

На следующий день к партнерам по «Баварии» присоединился польский форвард Роберт Левандовски. Он также решил помочь деньгами фонду «We Kick Corona», переведя на его счет 1 миллион евро.

«Если мы вместе можем помочь - нужно это сделать. Будем едины - сможем преодолеть кризис», - подчеркнул Левандовски.

3. Златан Ибрагимович

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, обладающий серьезной популярностью и авторитетом в мире футбола, не остался в стороне. Он обратился к всем своим поклонникам и попросил поддержать нуждающихся через сбор пожертвований на платформе GoFundMe. Сам Ибрагимович перевел туда 100 тысяч евро, хотя данные в разных источниках могут варьироваться, и очевидно, это далеко не главное, потому как куда важнее – внимание к проблеме.

«Италия всегда давала мне много, и в этот драматический момент я должен сделать что-то конкретное, чтобы помочь стране, которую я люблю. Вместе с людьми, которые со мной работают, мы решили начать сбор средств для больниц Humanitas и использовать мою известность, чтобы распространить информацию для как можно большего количества людей. Я рассчитываю на щедрость моих коллег, всех профессиональных спортсменов и тех, кто хочет внести небольшой или большой вклад, в зависимости от своих возможностей, чтобы уничтожить этот вирус. Проблема серьезная, и существует потребность в помощи. Давайте атакуем коронавирус вместе, чтобы выиграть эту игру! И помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу!» - констатировал швед.

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5