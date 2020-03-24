Никто не остается в стороне. Как футбол помогает миру побороть коронавирус

Проведение футбольных матчей по всему европейскому континенту ныне парализовано. Играют лишь в чемпионате Беларуси, в то время как остальные лиги вынуждены были сделать паузу из-за карантинных мер, объявленных в их странах в связи с распространением коронавируса.

Вопрос о том, когда вернется прежняя футбольная жизнь ныне, пожалуй, не является ключевым на повестке дня. Куда важнее здоровье множества людей, которые уже заразились или пребывают в зоне риска. На их выздоровление и возвращение к привычной жизни нынче направлены серьезное внимание и усилия.

Не остаются в стороне и люди из мира футбола – собственники клубов, футболисты, тренеры, эксперты. Многие из них обладают серьезными финансовыми и другими ресурсами, но в столь сложное для человечества время, с готовностью делятся тем, что имеют. Не претендуя на полноту списка, выделим 12 примеров того, как это происходит…

1. Леон Горецка и Йозуа Киммих

20 марта два футболиста «Баварии» объявили о своем совместном решении выделить 1 миллион евро в частном порядке на борьбу с коронавирусом.

«Мы можем победить любого на поле. Но коронавирус мы победим только вместе! Вот почему мы с Йозуа Киммихом изъявили инициативу о создании фонда «We Kick Corona» и пожертвовании ему 1 миллиона евро для помощи благотворительным организациям, которые борются с коронавирусом», - написал Горецка.

Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam!



Deswegen gründen Joshua Kimmich und ich die Initative "WE KICK CORONA" und spenden privat 1 Mio. Euro für soziale und karitative Einrichtungen.



Macht mit auf https://t.co/qYai1pYawh pic.twitter.com/ZVdnAgamCS — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 20, 2020

2. Роберт Левандовски

На следующий день к партнерам по «Баварии» присоединился польский форвард Роберт Левандовски. Он также решил помочь деньгами фонду «We Kick Corona», переведя на его счет 1 миллион евро.

«Если мы вместе можем помочь - нужно это сделать. Будем едины - сможем преодолеть кризис», - подчеркнул Левандовски.

3. Златан Ибрагимович

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, обладающий серьезной популярностью и авторитетом в мире футбола, не остался в стороне. Он обратился к всем своим поклонникам и попросил поддержать нуждающихся через сбор пожертвований на платформе GoFundMe. Сам Ибрагимович перевел туда 100 тысяч евро, хотя данные в разных источниках могут варьироваться, и очевидно, это далеко не главное, потому как куда важнее – внимание к проблеме.

«Италия всегда давала мне много, и в этот драматический момент я должен сделать что-то конкретное, чтобы помочь стране, которую я люблю. Вместе с людьми, которые со мной работают, мы решили начать сбор средств для больниц Humanitas и использовать мою известность, чтобы распространить информацию для как можно большего количества людей. Я рассчитываю на щедрость моих коллег, всех профессиональных спортсменов и тех, кто хочет внести небольшой или большой вклад, в зависимости от своих возможностей, чтобы уничтожить этот вирус. Проблема серьезная, и существует потребность в помощи. Давайте атакуем коронавирус вместе, чтобы выиграть эту игру! И помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу!» - констатировал швед.

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020

4. Маркус Рашфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд заявил о сотрудничестве с благотворительной организацией FareShare с целью помочь обеспечить нормальное питание для нуждающихся детей в Великобритании на время карантина, введенного в школах и детских садах. О сумме взноса английского футболиста информации нет, но различные источники отмечают, что она оказалась крупнейшей за последние 12 месяцев работы организации.

5. Лоренцо Инсинье

На минувшей неделе футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. Средства получили госпитали Кампании (административной области Италии с центром в Неаполе).

«Я хотел бы поблагодарить Лоренцо Инсинье, который является одним из самых активных жителей города в вопросе помощи нашим медикам. Он перевел 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом», - заявил Винченцо Де Лука, являющийся президентом Кампании.

6. Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» не остался в стороне от происходящего. Он и его супруга Мартина Маккари оказали благотворительную помощь в 120 тысяч евро городской больнице Турина. Интересно, что именно специалисты этого медицинского учреждения в 2016 году фактически спасли жизнь сына Бонуччи и Маккари, когда у того случились осложнения после операции по удалению грыжи.

7. Гари Невилл и Райан Гиггз

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» совместно владеют двумя отелями в Манчестере - Hotel Football и The Stock Exchange. На время пандемии коронавируса Гари и Райан договорились, что бесплатно предоставят жилье работникам Национальной службы здравоохранения Англии, которые ведут активную борьбу с вирусом и зачастую не имеют возможности возвращаться в родные дома, а также как следует отдыхать после напряженной работы.

«За последнюю неделю мы консультировались со службами здравоохранения, которые работают в районе Большого Манчестера. Наши 176 койко-мест будут целиком отданы в распоряжение медицинским работникам на бесплатной основе», - заявил Гари Невилл.

8. Садио Мане

Футболист «Ливерпуля» Садио Мане не забывает о своей родине – Сенегале, которая также столкнулась с проблемой заражения граждан коронавирусом. После того, как Мане увидел ситуацию с распространением вируса в Сенегале, он принял «спонтанное решение», как заявили его представители, перечислить в помощь нуждающимся 45 тысяч фунтов.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день в Сенегале выявлено 56 случаев заражения коронавирусом при общей численности населения страны в более чем 13 миллионов человек.

9. Уилфрид Заа

Футболист «Кристал Пэлас», который является совладельцем риелторской компании «ZoProperties», принял решение с партнерами по бизнесу о предоставлении на время карантина бесплатного жилья в Лондоне работникам медицинских учреждений, которые в этом нуждаются. Заа попросил ответственных сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии выйти на контакт, чтобы организация могла воспользоваться 50 квартирами по всему Лондону, которые находятся в собственности «ZoProperties».

10. Дитмар Хопп

Собственнику «Хоффенхайма» Дитмару Хоппу принадлежит контрольный пакет акций биотехнологической фирмы Curevac, которая в Германии активно занимается разработкой вакцины от коронавируса. Последние несколько месяцев специалисты компании пытаются создать препарат, который бы убивал вирус, и в некоторых моментах существенно продвинулись на пути к успеху. Дошло до того, что американские власти во главе с президентом страны Дональдом Трампом вышли на руководство Curevac с предложением выкупить фирму за 1 миллиард долларов, или же заручиться правом эксклюзивного использования вакцины только для нужд американского народа. Хопп категорически отверг подобный вариант, заявив, что его специалисты будут работать во благо всего человечества, а не конкретной нации.

11. Семья Аньелли

Семья Аньелли, которой принадлежит «Ювентус», пожертвовала 10 миллионов евро Департаменту гражданской защиты для поддержки и ухода за больными в Турине и Пьемонте. Кроме того, компании, которые принадлежат семье Аньелли, закупили большое количество медицинского оборудования, остро необходимого больницам, в том числе 150 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Напомним, в рядах «Ювентуса» выявили трех игроков, которые заразились коронавирусом – это Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала.

12. Украинская помощь

Украинское футбольное сообщество не остается в стороне от проблемы распространения коронавируса. Множество футбольных клубов и организаций уже оказывают предметную помощь медицинским центрам, выделяя средства и закупая оборудование.

В частности, президент «Шахтера» Ринат Ахметов принял решение направить 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. Помимо денежных средств собственник «горняков» обеспечил покупку множества экспресс-тестов по выявлению вируса, индивидуальных средств защиты, а также планируется приобрести 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Не осталось в стороне и «Динамо». Буквально накануне президент клуба Игорь Суркис дал понять, что киевляне внесут свою лепту в борьбу с коронавирусом в Украине. «Динамо» будет помогать. Мы никогда громко не афишируем свою помощь, но вы об этом узнаете. Всем помочь не можем, но, во всяком случае, очень многим мы поможем», - подчеркнул Суркис.

Руководство «Александрии» уже оказало помощь медицинским учреждениям Кировоградской области на 5 миллионов гривен. За эти деньги были приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, а также другое оборудование, на необходимость покупки которого указали медики.

«Ворскла» совместно с Департаментом здравоохранения Полтавской области договорились о сотрудничестве в противодействии коронавирусу, в рамках которого медики определят необходимые для закупки оборудование и препараты, а клуб оплатит и обеспечит доставку необходимого.

Активную лепту в борьбу с вирусом вносят также «Десна» и «Колос». Клуб из Чернигова на стадионе организовал центр выдачи антисептиков, а клуб из Ковалевки приобрел для местных больниц 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также поспособствовал обеспечению медиков средствами индивидуальной защиты и организовал покупку необходимых медикаментов.

Как видим, футбольный мир активно сплотился в борьбе с ключевым врагом в настоящий момент и хочется надеяться, что эту битву человечество выиграет в кратчайшие сроки, после чего «игра миллионов» снова вернется к своему привычному ритму, обеспечивая фанатов полярными эмоциями от происходящего на зеленом газоне.

Алексей СЛИВЧЕНКО