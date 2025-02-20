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20 февраля 2025, 14:34 |
6676
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

20 февраля 2025, 14:34 |
6676
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 20 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Бетис – Гент

Ggbet 1.47 – 4.74 – 6.87

19:45 Галатасарай – АЗ Алкмар

Ggbet 1.76 – 4.63 – 4.32

19:45 Рома – Порту

Ggbet 1.94 – 3.54 – 4.58

22:00 Андерлехт – Фенербахче

Ggbet 2.87 – 3.75 – 2.50

22:00 Аякс – Юнион Сен-Жиллуаз

Ggbet 2.15 – 3.83 – 3.46

КИБЕРСПОРТ

15:30 Yakult's Brothers – Team Liquid

Ggbet 2.45 – 1.58

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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