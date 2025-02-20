СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 февраля

В четверг, 20 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Бетис – Гент

1.47 – 4.74 – 6.87

19:45 Галатасарай – АЗ Алкмар

1.76 – 4.63 – 4.32

19:45 Рома – Порту

1.94 – 3.54 – 4.58

22:00 Андерлехт – Фенербахче

2.87 – 3.75 – 2.50

22:00 Аякс – Юнион Сен-Жиллуаз

2.15 – 3.83 – 3.46

КИБЕРСПОРТ

15:30 Yakult's Brothers – Team Liquid

2.45 – 1.58