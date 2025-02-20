Другие новости20 февраля 2025, 14:34 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
20 февраля 2025, 14:34 |
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В четверг, 20 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Бетис – Гент
19:45 Галатасарай – АЗ Алкмар
19:45 Рома – Порту
22:00 Андерлехт – Фенербахче
22:00 Аякс – Юнион Сен-Жиллуаз
КИБЕРСПОРТ
15:30 Yakult's Brothers – Team Liquid
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