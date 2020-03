Экс-форвард Шахтера Луис Адриано отличился хет-триком в Кубке Либертадорес

Бывший нападающий «Шахтера» Луис Адриано стал главным героем матча 2-го тура группового раунда Кубка Либертадорес между бразильским «Палмейрасом» и парагвайским «Гуарани».

За 29 минут во втором тайме Луис Адриано сумел оформить хет-трик, отличившись голами на 53-й, 73-й и 82-й минутах матча.

Luiz Adriano nutmegs the keeper, rolls the ball in, and the greatest TV anthem in sports plays. Libertadores Forever. pic.twitter.com/X6mDzc3Gh3