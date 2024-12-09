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Бразилия
09 декабря 2024, 14:31 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:53
571
0

Сильно. Будущий партнер Мудрика – лучший нападающий чемпионата Бразилии

Эстевао получил несколько наград по итогам сезона чемпионата Бразилии

09 декабря 2024, 14:31 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:53
571
0
Сильно. Будущий партнер Мудрика – лучший нападающий чемпионата Бразилии
Фабрицио Романо. Эстевао

Бразильский вингер «Палмейраса» Эстевао получил несколько индивидуальных наград по итогам сезона чемпионата Бразилии.

17-летний футболист признан лучшим нападающим чемпионата с 13 забитыми голами и 9 ассистами. Эстевао является вторым лучшим бомбардиром чемпионата. Также вингер «Палмейраса» был признан лучшим молодым игроком сезона.

По итогам сезона бразильской Серии А «Палмейрас» занял второе место в таблице с 73 очками, отставая от первого места, на котором расположился «Ботафого», на 6 очков.

Через полгода Эстевао присоединится к «Челси», в котором играет украинский вингер Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» хочет вернуть Габриэла Жезуса.

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Эстевао Виллиан (Мессиньо) Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу Челси Михаил Мудрик лучший молодой игрок Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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