Сильно. Будущий партнер Мудрика – лучший нападающий чемпионата Бразилии

Бразильский вингер «Палмейраса» Эстевао получил несколько индивидуальных наград по итогам сезона чемпионата Бразилии.

17-летний футболист признан лучшим нападающим чемпионата с 13 забитыми голами и 9 ассистами. Эстевао является вторым лучшим бомбардиром чемпионата. Также вингер «Палмейраса» был признан лучшим молодым игроком сезона.

По итогам сезона бразильской Серии А «Палмейрас» занял второе место в таблице с 73 очками, отставая от первого места, на котором расположился «Ботафого», на 6 очков.

Через полгода Эстевао присоединится к «Челси», в котором играет украинский вингер Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» хочет вернуть Габриэла Жезуса.