Палмейрас хочет вернуть звездного воспитанника, играющего ныне в АПЛ

Руководство «Палмейраса» вынашивает крайне амбициозные планы по возвращению воспитанника клубной академии Габриэла Жезуса, который имеет контракт с лондонским «Арсеналом».

В «Палмейрасе» хотят значительно усилить атакующий потенциал команды, чтобы ее главный тренер Абель Феррейра мог успешно выступать на клубном чемпионате мира, который в следующем году будет разыгран на полях США.

Нынешний сезон не складывается удачно для Жезуса в «Арсенале». Форвард провел 15 матчей за «канониров» в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, но не отличился в них результативными действиями, и в январе, как ранее сообщали другие источники, лондонцы готовы рассмотреть варианты с его продажей.

Кроме того, боссы «Палмейраса» считают, что эмоциональная связь Габриэла Жезуса с Бразилией может помочь вернуть им форварда из Англии.

Контракт Жезуса с «Арсеналом» действует до лета 2027 года. Летом 2022-го «канониры» заплатили за нападающего «Манчестер Сити» 52 миллиона евро.