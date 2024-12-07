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Англия
07 декабря 2024, 18:55 |
552
0

Палмейрас хочет вернуть звездного воспитанника, играющего ныне в АПЛ

Габриэл Жезус в 2025 году может вернуться на родину

07 декабря 2024, 18:55 |
552
0
Палмейрас хочет вернуть звездного воспитанника, играющего ныне в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Руководство «Палмейраса» вынашивает крайне амбициозные планы по возвращению воспитанника клубной академии Габриэла Жезуса, который имеет контракт с лондонским «Арсеналом».

В «Палмейрасе» хотят значительно усилить атакующий потенциал команды, чтобы ее главный тренер Абель Феррейра мог успешно выступать на клубном чемпионате мира, который в следующем году будет разыгран на полях США.

Нынешний сезон не складывается удачно для Жезуса в «Арсенале». Форвард провел 15 матчей за «канониров» в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, но не отличился в них результативными действиями, и в январе, как ранее сообщали другие источники, лондонцы готовы рассмотреть варианты с его продажей.

Кроме того, боссы «Палмейраса» считают, что эмоциональная связь Габриэла Жезуса с Бразилией может помочь вернуть им форварда из Англии.

Контракт Жезуса с «Арсеналом» действует до лета 2027 года. Летом 2022-го «канониры» заплатили за нападающего «Манчестер Сити» 52 миллиона евро.

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Габриэл Жезус Палмейрас Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fichajes.net
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