Роберто МОРАЛЕС: «У Свитолиной нет украинской идентификации»

Известный комментатор – об Элине Свитолиной

  • 10.03.2020 18:20
  • 2819 просмотров
  • 17 комментариев
Роберто МОРАЛЕС: «У Свитолиной нет украинской идентификации»
© Sport.ua. Роберто Моралес

Известный комментатор Роберто Моралес поделился своим мнением по поводу патриотизма Элины Свитолиной:

«У Свитолиной очень много проектов, не только спортивных. Ей важность этого уже донесли, но у нее нет украинской идентификации.

Она понимает, что важно делать социальные проекты, но что нужно давать интервью украинским, она не понимает. Никто не заставляет ее говорить на украинском в повседневной жизни.

Она не делает шагов к тому, чтобы ее на 100% ассоциировали именно с Украиной. Она выучила английский, правильно? Это проблема воспитания. Не говорю, что всех спортсменов. Но в достаточном количестве.

Они вроде и выступают под украинским флагом, и ассоциации именно с украинцами у них нет, нет прямой аналогии, что ты – украинец. Здесь важно, на каком языке ты говоришь в быту.

Проблема, когда человек ничего не делает, чтобы давать интервью на государственном языке. Если он поедет в другую страну, и захочет приобрести ее гражданство, то, поверьте, он изучит язык.

Очень мало у нас есть людей, которые внутренне настроены за Украину. Даже те, кто родился на Западной Украине и знают язык, но советская ментальность сказывается».

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Источник — Чемпион

(9 голосов)

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Комментарии
    Український Крим
      Український Крим, 10.03.2020 19:08
    +4
    axylinam, 10.03.2020 19:00
    Одесситке Свитолиной украинский язык до одного места,она в основном живёт и тренируется за рубежом,в Украине наверное раз десять в году бывает,но для Украины Свитолина сделала в тысячу раз больше чем например Моралес не важно,на каком языке говорит человек,важно то,что он сделал для страны
    Что она сделала больше?!? Да фельдшер скорой помощи сделал в тысячу раз больше для страны, чем Свитолина! Учитель в школе, который трудится каждый день с детьми, сделал намного больше! Да, бляха, дворник во дворе у нас делает больше для Украины, чем все Свитолины вместе взятые
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 10.03.2020 19:03
    +5
    Щодо того, хто кого прославляє у світі, то це не про наших спортсменів. Вони більше шкодять іміджу країни, а українські паспорти їм треба для уникнення санкцій, від яких зараз потерпає російський спорт. Та й кваліфікуватися можна легше на змагання, все ж таки в Московії своя висока конкуренція. Так що ці хитрожопі мерзотники ще довго будуть бігати з нашими паспортами і прославляти чи то себе, чи то російський спецназ і обійматися під триколором
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.03.2020 19:02
    +7
    Пока все структуры не перейдут 100% на украинский, до тех пор вот такая ерунда будет происходить. Пока все правительство не заговорит исключительно на украинском, такое будет происходить.
    А главное, пока украинцы не полюбят свою страну, такое будет всегда!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.03.2020 19:00
    -7
    Одесситке Свитолиной украинский язык до одного места,она в основном живёт и тренируется за рубежом,в Украине наверное раз десять в году бывает,но для Украины Свитолина сделала в тысячу раз больше чем например Моралес не важно,на каком языке говорит человек,важно то,что он сделал для страны
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 10.03.2020 18:57
    +3
    Stanislav Matusevych, 10.03.2020 18:50
    Моралес правий щодо більшості українських спорстменів. Можна скільки завгодно називати себе українцем, обмотуватись державним прапором і т.п., але коли читаєш і дивишся тільки мордорське, то і в голові будуть тільки їхні кисельні нарративи. Звідси в різних так званих українців і вилазить "Крим це Крим", "Не знаю, хто розпочав війну, то все політики наживаються" та інше в такому ж дусі.
    Еліна хоч якось вміє згладжувати гострі кути у своїх в'ю, а ось із боксерами нашими справжня біда.
    Я только одного не пойму почему ни Элина ни кто нибудь другой прямо не скажет я не поеду в рашку потому что они убивают моих соотечественников и развязали войну, я не понимаю
    Ссылка
    petryakov
    online
      petryakov, 10.03.2020 18:51
    +2
    пусть говорит на том языке на котором ей удобно говорить. главное что нашу Украину прославляет и не уезжает то ли в Россию то ли в США.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.03.2020 18:50
    +3
    Моралес правий щодо більшості українських спорстменів. Можна скільки завгодно називати себе українцем, обмотуватись державним прапором і т.п., але коли читаєш і дивишся тільки мордорське, то і в голові будуть тільки їхні кисельні нарративи. Звідси в різних так званих українців і вилазить "Крим це Крим", "Не знаю, хто розпочав війну, то все політики наживаються" та інше в такому ж дусі.
    Еліна хоч якось вміє згладжувати гострі кути у своїх в'ю, а ось із боксерами нашими справжня біда.
    Ссылка
    ass36
      ass36, 10.03.2020 18:49
    -2
    alefteev77, 10.03.2020 18:32
    Украинский язык - единственная реальная защита и граница от Российской империи и российского мира. Не зря же в царской России, а потом и империи СССР всячески ущемлялись права и свободы украинского языка.
    Мой отец для того, чтобы получить высшее образование должен был в Украине изучаться российский язык. Я уже не говорю, что российский язык - это язык империи, власти, "элиты совка". Если ты хотел построить карьеру в КПСС - то без российского языка это было бы невозможно.
    Ты из тех которых постояно кто-то обижает, а если коротко твоя семейка шизиков над которыми сначала надругались а потом зомбанули.
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    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 10.03.2020 18:42
    -1
    На самом деле он прав и дело не только в языке, Элина фоткается в вышиванке и показывает любовь к стране а потом едет в москвобад на турнир который и нах не нужен или кувыркается в сугробах пока сборная играет, нет мозгов у большинства наших спортсменов и Свитолина патриотизма и ума
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    niko23341 .
      niko23341 ., 10.03.2020 18:42
    0
    Так пусть берет ракетку и сам защищает спортивную честь Украины. Пусть предложит еще в сборные не брать никого, кто в быту не общается на украинском, и тренерами не назначать. Интересно, кто бы на Евро поехал
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.03.2020 18:39
    +2
    В Україні рашенська імперія викорінювала українську мову декілька століть, забороняючи нею спілкуватися в офіційному обороті та неофіційно стимулювала до цього, бо для прийому на роботу здійснювався певний мово-контроль. Ось і виросли цілі покоління українців, які не знають своєї мови.
    Як там у Гоголя Тарас бульба казав - "гнушаются языком своим".
    Ссылка
    Антон Корзун
    online
      Антон Корзун, 10.03.2020 18:39
    -2
    Як можна на орденоноску так намовляти.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.03.2020 18:38
    -1
    Проблема не в тому, що значна частина розмовляє російською. Проблема в тому що це саме російська. Не польська, не білоруська, не англійська чи навіть китайська. Бо там де російська мова, там завжди будуть інтереси північних сусідів. А там де їх інтереси, там ніколи миру і добра не буде. Так вже історично склалось. А як вийти з цієї ситуації ніхто ще не придумав
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 18:36
    -1
    Еб...ый. можете банить.
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    Tagyler
    online
      Tagyler, 10.03.2020 18:34
    +5
    Помойму именно совковая ментальность - всех под одну гребенку причесывать и заставлять делать одинаковыми! В США кварталами на китайском говорят, во Франции уже 50% на арабском, ты гетеросексуал или из меньшинств всем не важно.
    Свитолина уже столько сделала для Украины чтобы ее прославить, что язык это второстепенно.
    Встречают по одежке - провожают по уму!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.03.2020 18:33
    -3
    Как по мне то патриот это человек который что то делает для страны, а не тот который говорит на украинском!!!!!!
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.03.2020 18:32
    +6
    Украинский язык - единственная реальная защита и граница от Российской империи и российского мира. Не зря же в царской России, а потом и империи СССР всячески ущемлялись права и свободы украинского языка.
    Мой отец для того, чтобы получить высшее образование должен был в Украине изучаться российский язык. Я уже не говорю, что российский язык - это язык империи, власти, "элиты совка". Если ты хотел построить карьеру в КПСС - то без российского языка это было бы невозможно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.03.2020 19:02
    +7
    Пока все структуры не перейдут 100% на украинский, до тех пор вот такая ерунда будет происходить. Пока все правительство не заговорит исключительно на украинском, такое будет происходить.
    А главное, пока украинцы не полюбят свою страну, такое будет всегда!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.03.2020 18:32
    +6
    Украинский язык - единственная реальная защита и граница от Российской империи и российского мира. Не зря же в царской России, а потом и империи СССР всячески ущемлялись права и свободы украинского языка.
    Мой отец для того, чтобы получить высшее образование должен был в Украине изучаться российский язык. Я уже не говорю, что российский язык - это язык империи, власти, "элиты совка". Если ты хотел построить карьеру в КПСС - то без российского языка это было бы невозможно.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 10.03.2020 19:03
    +5
    Щодо того, хто кого прославляє у світі, то це не про наших спортсменів. Вони більше шкодять іміджу країни, а українські паспорти їм треба для уникнення санкцій, від яких зараз потерпає російський спорт. Та й кваліфікуватися можна легше на змагання, все ж таки в Московії своя висока конкуренція. Так що ці хитрожопі мерзотники ще довго будуть бігати з нашими паспортами і прославляти чи то себе, чи то російський спецназ і обійматися під триколором
    Ссылка
    Tagyler
    online
      Tagyler, 10.03.2020 18:34
    +5
    Помойму именно совковая ментальность - всех под одну гребенку причесывать и заставлять делать одинаковыми! В США кварталами на китайском говорят, во Франции уже 50% на арабском, ты гетеросексуал или из меньшинств всем не важно.
    Свитолина уже столько сделала для Украины чтобы ее прославить, что язык это второстепенно.
    Встречают по одежке - провожают по уму!
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 10.03.2020 19:08
    +4
    axylinam, 10.03.2020 19:00
    Одесситке Свитолиной украинский язык до одного места,она в основном живёт и тренируется за рубежом,в Украине наверное раз десять в году бывает,но для Украины Свитолина сделала в тысячу раз больше чем например Моралес не важно,на каком языке говорит человек,важно то,что он сделал для страны
    Что она сделала больше?!? Да фельдшер скорой помощи сделал в тысячу раз больше для страны, чем Свитолина! Учитель в школе, который трудится каждый день с детьми, сделал намного больше! Да, бляха, дворник во дворе у нас делает больше для Украины, чем все Свитолины вместе взятые
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 10.03.2020 18:57
    +3
    Stanislav Matusevych, 10.03.2020 18:50
    Моралес правий щодо більшості українських спорстменів. Можна скільки завгодно називати себе українцем, обмотуватись державним прапором і т.п., але коли читаєш і дивишся тільки мордорське, то і в голові будуть тільки їхні кисельні нарративи. Звідси в різних так званих українців і вилазить "Крим це Крим", "Не знаю, хто розпочав війну, то все політики наживаються" та інше в такому ж дусі.
    Еліна хоч якось вміє згладжувати гострі кути у своїх в'ю, а ось із боксерами нашими справжня біда.
    Я только одного не пойму почему ни Элина ни кто нибудь другой прямо не скажет я не поеду в рашку потому что они убивают моих соотечественников и развязали войну, я не понимаю
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.03.2020 18:50
    +3
    Моралес правий щодо більшості українських спорстменів. Можна скільки завгодно називати себе українцем, обмотуватись державним прапором і т.п., але коли читаєш і дивишся тільки мордорське, то і в голові будуть тільки їхні кисельні нарративи. Звідси в різних так званих українців і вилазить "Крим це Крим", "Не знаю, хто розпочав війну, то все політики наживаються" та інше в такому ж дусі.
    Еліна хоч якось вміє згладжувати гострі кути у своїх в'ю, а ось із боксерами нашими справжня біда.
    Ссылка
    petryakov
    online
      petryakov, 10.03.2020 18:51
    +2
    пусть говорит на том языке на котором ей удобно говорить. главное что нашу Украину прославляет и не уезжает то ли в Россию то ли в США.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.03.2020 18:39
    +2
    В Україні рашенська імперія викорінювала українську мову декілька століть, забороняючи нею спілкуватися в офіційному обороті та неофіційно стимулювала до цього, бо для прийому на роботу здійснювався певний мово-контроль. Ось і виросли цілі покоління українців, які не знають своєї мови.
    Як там у Гоголя Тарас бульба казав - "гнушаются языком своим".
    Ссылка
    niko23341 .
      niko23341 ., 10.03.2020 18:42
    0
    Так пусть берет ракетку и сам защищает спортивную честь Украины. Пусть предложит еще в сборные не брать никого, кто в быту не общается на украинском, и тренерами не назначать. Интересно, кто бы на Евро поехал
    Ссылка
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