Роберто МОРАЛЕС: «У Свитолиной нет украинской идентификации»

Известный комментатор Роберто Моралес поделился своим мнением по поводу патриотизма Элины Свитолиной:
«У Свитолиной очень много проектов, не только спортивных. Ей важность этого уже донесли, но у нее нет украинской идентификации.
Она понимает, что важно делать социальные проекты, но что нужно давать интервью украинским, она не понимает. Никто не заставляет ее говорить на украинском в повседневной жизни.
Она не делает шагов к тому, чтобы ее на 100% ассоциировали именно с Украиной. Она выучила английский, правильно? Это проблема воспитания. Не говорю, что всех спортсменов. Но в достаточном количестве.
Они вроде и выступают под украинским флагом, и ассоциации именно с украинцами у них нет, нет прямой аналогии, что ты – украинец. Здесь важно, на каком языке ты говоришь в быту.
Проблема, когда человек ничего не делает, чтобы давать интервью на государственном языке. Если он поедет в другую страну, и захочет приобрести ее гражданство, то, поверьте, он изучит язык.
Очень мало у нас есть людей, которые внутренне настроены за Украину. Даже те, кто родился на Западной Украине и знают язык, но советская ментальность сказывается».
Источник — Чемпион
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А главное, пока украинцы не полюбят свою страну, такое будет всегда!
Еліна хоч якось вміє згладжувати гострі кути у своїх в'ю, а ось із боксерами нашими справжня біда.
Еліна хоч якось вміє згладжувати гострі кути у своїх в'ю, а ось із боксерами нашими справжня біда.
Мой отец для того, чтобы получить высшее образование должен был в Украине изучаться российский язык. Я уже не говорю, что российский язык - это язык империи, власти, "элиты совка". Если ты хотел построить карьеру в КПСС - то без российского языка это было бы невозможно.
Як там у Гоголя Тарас бульба казав - "гнушаются языком своим".
Свитолина уже столько сделала для Украины чтобы ее прославить, что язык это второстепенно.
Встречают по одежке - провожают по уму!
Мой отец для того, чтобы получить высшее образование должен был в Украине изучаться российский язык. Я уже не говорю, что российский язык - это язык империи, власти, "элиты совка". Если ты хотел построить карьеру в КПСС - то без российского языка это было бы невозможно.
А главное, пока украинцы не полюбят свою страну, такое будет всегда!
Мой отец для того, чтобы получить высшее образование должен был в Украине изучаться российский язык. Я уже не говорю, что российский язык - это язык империи, власти, "элиты совка". Если ты хотел построить карьеру в КПСС - то без российского языка это было бы невозможно.
Свитолина уже столько сделала для Украины чтобы ее прославить, что язык это второстепенно.
Встречают по одежке - провожают по уму!
Еліна хоч якось вміє згладжувати гострі кути у своїх в'ю, а ось із боксерами нашими справжня біда.
Еліна хоч якось вміє згладжувати гострі кути у своїх в'ю, а ось із боксерами нашими справжня біда.
Як там у Гоголя Тарас бульба казав - "гнушаются языком своим".
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