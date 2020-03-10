Экс-тренер Севильи Капаррос возглавил сборную Армении

Федерация футбола Армении назвала имя нового главного тренера.
Национальную команду возглавил бывший тренер «Севильи» Хоакин Капаррос. Последним местом работы специалиста была «Севилья», которую он покинул в мае 2019 года.
64-летний специалист подписал контракт до 30 ноября 2021 года. Капаррос впервые будет работать с национальной сборной.
Former @SevillaFC and @Atleticbilbao head coach Joaquín Caparrós is appointed as Armenian national team head coach. https://t.co/sSJBLrIxOs— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) March 10, 2020
Welcome, mister !!! pic.twitter.com/6TFpjj1m3w
Источник — Sport.ua
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