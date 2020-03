Еще один турнир WTA в Китае отменен из-за вспышки коронавируса

WTA приняла решение отменить турнир серии WTA 125k в китайском Куньмине, который должен был состояться с 27 апреля по 3 мая.

Ранее женская теннисная ассоциация отменила турнир этой же категории в городе Сиань, запланированный на 13–19 апреля.

«Жертвой» коронавируса стал украинский теннисист Илья Марченко, финальный матч которого в итальянском Бергамо был отменен по той же причине.

As China cancellations continue to roll in, gotta hope WTA is already readying contingencies for if the entire fall WTAsia swing isn’t feasible (including coronavirus epicenter Wuhan and year-end championships host Shenzhen). pic.twitter.com/54f50U094x