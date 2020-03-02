Еще один турнир WTA в Китае отменен из-за вспышки коронавируса

WTA приняла решение отменить турнир серии WTA 125k в китайском Куньмине, который должен был состояться с 27 апреля по 3 мая.

Ранее женская теннисная ассоциация отменила турнир этой же категории в городе Сиань, запланированный на 13–19 апреля.

«Жертвой» коронавируса стал украинский теннисист Илья Марченко, финальный матч которого в итальянском Бергамо был отменен по той же причине.