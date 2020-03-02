Еще один турнир WTA в Китае отменен из-за вспышки коронавируса

Принято решение отменить турнир серии WTA 125k в китайском Куньмине

  • 02.03.2020 21:15
  • 298 просмотров
  • 1 комментарий
Еще один турнир WTA в Китае отменен из-за вспышки коронавируса
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WTA приняла решение отменить турнир серии WTA 125k в китайском Куньмине, который должен был состояться с 27 апреля по 3 мая.

Ранее женская теннисная ассоциация отменила турнир этой же категории в городе Сиань, запланированный на 13–19 апреля.

«Жертвой» коронавируса стал украинский теннисист Илья Марченко, финальный матч которого в итальянском Бергамо был отменен по той же причине.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    AleksMih
      AleksMih, 02.03.2020 21:37
    0
    Так пойдет дальше и Свитолина из-за бессмысленности карьеру закончит, а Гуров разорится, если Шеньжень отменят
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 02.03.2020 21:37
    0
    Так пойдет дальше и Свитолина из-за бессмысленности карьеру закончит, а Гуров разорится, если Шеньжень отменят
    Ссылка
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