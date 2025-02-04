Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков в Трабзонспоре, победа Челси, трансфер Манчестер Сити за 60 млн
Другие новости
04 февраля 2025, 07:37 |
944
0

Зубков в Трабзонспоре, победа Челси, трансфер Манчестер Сити за 60 млн

Главные новости за 3 февраля на Sport.ua

04 февраля 2025, 07:37 |
944
0
Зубков в Трабзонспоре, победа Челси, трансфер Манчестер Сити за 60 млн
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 февраля.

1А. Мяч перелетел кипера. Челси обыграл Вест Хэм, дважды забив во втором тайме
Синие одержали дома волевую победу с помощью автогола

1В. Турнирная таблица АПЛ. Итоги 24-го тура: Челси вошел в топ-4, зону ЛЧ
Синие одержали дома волевую победу над Вест Хэмом со счетом 2:1.

2. Незабитий пенальті, два українці у заявці. Жирона перервала серію невдач
Каталонці обіграли на домашньому полі «Лас-Пальмас»

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил переход Зубкова в Трабзонспор
Клубы достигли соглашения о трансфере хавбека в турецкий клуб

3В. Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Хавбек сборной Украины летом перейдет в «Металлист 1925»

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок ПСЖ продолжит карьеру в Астон Вилле
Марко Асенсио перебрался в клуб АПЛ

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил 4-й зимний трансфер за 60 миллионов евро
Нико Гонсалес покинул «Порту»

5. ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях
27 января 2025 года известный тренер перенес операцию

6А. Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Ангелина переиграла Елену-Габриэлу Русе в 1/16 финала турнира в Румынии

6В. Снигур не сумела выйти во 2-й раунд турнира WTA 250 в Румынии
В 1-м раунде основы соревнований WTA 250 в Клуж-Напоке украинка проиграла Доулхайд

7А. Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Претендентом на бой с украинцем считается Кубрат Пулев

7В. «Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
Дэвид Бенавидес мечтает стать лидером рейтинга P4P

8. Мастер стрельбы. Тищенко ни разу не промахнулся на ЧЕ по биатлону
Украинец попал во все 50 мишеней в личных стартах

9. Итальянский вирус существенно поменял состав сборной Украины по хоккею
Еще нескольких игроков не отпустили украинские клубы

10. Неймар вернулся в Сантос. Вряд ли из этого получится хоть что-то путное
Валерий Василенко не верит в реанимацию карьеры золотого мальчика

По теме:
Арсенал уничтожил МС, Ястремская проиграла финал, обмен Дончича и Дэвиса
Матчи Реала и Борнмута, дебюты Сикана и Таловерова, победа Ястремской
Жребий ЛЧ и ЛЕ, трансферы Неймара, Степаненко и Таловерова, успех в футзале
главные новости
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица АПЛ. Итоги 24-го тура: Челси вошел в топ-4, зону ЛЧ
Футбол | 04 февраля 2025, 06:23 0
Турнирная таблица АПЛ. Итоги 24-го тура: Челси вошел в топ-4, зону ЛЧ
Турнирная таблица АПЛ. Итоги 24-го тура: Челси вошел в топ-4, зону ЛЧ

Синие одержали дома волевую победу над Вест Хэмом со счетом 2:1.

Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Футбол | 03 февраля 2025, 09:48 68
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории

За Кауа Элиаса «горняки» предложили очень серьезную сумму отступных

Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока
Футбол | 04.02.2025, 01:25
Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока
Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Футбол | 03.02.2025, 19:43
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
Теннис | 03.02.2025, 08:44
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
02.02.2025, 20:49 2
Другие виды
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
03.02.2025, 00:38
Футбол
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
02.02.2025, 23:18 3
Футбол
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
02.02.2025, 08:33 17
Бокс
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
03.02.2025, 05:15 4
Футбол
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем