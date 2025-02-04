Зубков в Трабзонспоре, победа Челси, трансфер Манчестер Сити за 60 млн

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 февраля.

1А. Мяч перелетел кипера. Челси обыграл Вест Хэм, дважды забив во втором тайме

Синие одержали дома волевую победу с помощью автогола

1В. Турнирная таблица АПЛ. Итоги 24-го тура: Челси вошел в топ-4, зону ЛЧ

Синие одержали дома волевую победу над Вест Хэмом со счетом 2:1.

2. Незабитий пенальті, два українці у заявці. Жирона перервала серію невдач

Каталонці обіграли на домашньому полі «Лас-Пальмас»

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил переход Зубкова в Трабзонспор

Клубы достигли соглашения о трансфере хавбека в турецкий клуб

3В. Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ

Хавбек сборной Украины летом перейдет в «Металлист 1925»

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок ПСЖ продолжит карьеру в Астон Вилле

Марко Асенсио перебрался в клуб АПЛ

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил 4-й зимний трансфер за 60 миллионов евро

Нико Гонсалес покинул «Порту»

5. ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях

27 января 2025 года известный тренер перенес операцию

6А. Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

Ангелина переиграла Елену-Габриэлу Русе в 1/16 финала турнира в Румынии

6В. Снигур не сумела выйти во 2-й раунд турнира WTA 250 в Румынии

В 1-м раунде основы соревнований WTA 250 в Клуж-Напоке украинка проиграла Доулхайд

7А. Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником

Претендентом на бой с украинцем считается Кубрат Пулев

7В. «Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса

Дэвид Бенавидес мечтает стать лидером рейтинга P4P

8. Мастер стрельбы. Тищенко ни разу не промахнулся на ЧЕ по биатлону

Украинец попал во все 50 мишеней в личных стартах

9. Итальянский вирус существенно поменял состав сборной Украины по хоккею

Еще нескольких игроков не отпустили украинские клубы

10. Неймар вернулся в Сантос. Вряд ли из этого получится хоть что-то путное

Валерий Василенко не верит в реанимацию карьеры золотого мальчика