Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 20:15 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:32
1068
0

ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях

27 января 2025 года известный тренер перенес операцию

03 февраля 2025, 20:15 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:32
1068
0
ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях
Getty Images/Global Images Ukraine. Мірча Луческу

Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу был успешно прооперирован.

Луческу перенес операцию на правом тазобедренном суставе, которая состоялась 27 января этого года. Уже 1 февраля румынский специалист был выписан из больницы.

Румынские СМИ показали, как сейчас выглядит Луческу. Известный тренер пока передвигается только с помощью костылей.

Известно, что Луческу уже несколько раз откладывал операцию, руководствуясь интересами сборной Румынии, которую накануне вывел в дивизион В Лиги наций, заняв первое место в группе 2 дивизиона С.

ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях

По теме:
Журналист: «Динамо должно премию дать тому, кто придумал играть в Гамбурге»
Денис Бойко признался, где получал большую зарплату, чем в Динамо и Полесье
Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока
Мирча Луческу операция фото Шахтер Донецк Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: Prosport.ro
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Футбол | 03 февраля 2025, 08:20 2
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»

Легендарный футболист высоко оценил Пола Скоулза

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб
Футбол | 03 февраля 2025, 17:10 14
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб

Зубков перебрался в Трабзонспор

Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Другие виды | 02.02.2025, 20:49
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Футбол | 03.02.2025, 19:43
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
Бокс | 03.02.2025, 08:45
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
02.02.2025, 23:18 2
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
02.02.2025, 13:48 26
Футбол
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 4
Бокс
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем