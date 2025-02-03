ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях
27 января 2025 года известный тренер перенес операцию
Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу был успешно прооперирован.
Луческу перенес операцию на правом тазобедренном суставе, которая состоялась 27 января этого года. Уже 1 февраля румынский специалист был выписан из больницы.
Румынские СМИ показали, как сейчас выглядит Луческу. Известный тренер пока передвигается только с помощью костылей.
Известно, что Луческу уже несколько раз откладывал операцию, руководствуясь интересами сборной Румынии, которую накануне вывел в дивизион В Лиги наций, заняв первое место в группе 2 дивизиона С.
ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях
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