Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу был успешно прооперирован.

Луческу перенес операцию на правом тазобедренном суставе, которая состоялась 27 января этого года. Уже 1 февраля румынский специалист был выписан из больницы.

Румынские СМИ показали, как сейчас выглядит Луческу. Известный тренер пока передвигается только с помощью костылей.

Известно, что Луческу уже несколько раз откладывал операцию, руководствуясь интересами сборной Румынии, которую накануне вывел в дивизион В Лиги наций, заняв первое место в группе 2 дивизиона С.

ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях