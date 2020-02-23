Илья МАРЧЕНКО: «Теперь я официально жертва коронавируса»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал в соцсети Instagram отмену финального поединка на челленджере в Италии.

23 февраля в решающем матче в Бергамо Марченко должен был встретиться с французом Энцо Коко, но власти Италии ввели запрет на проведение спортивных мероприятий в рамках мер безопасности из-за распространения коронавируса в этом регионе.

Марченко написал: «Теперь я официально жертва коронавируса. Наш финал сегодня отменили итальянские власти. Ничего ни мы, ни организаторы турнира не в силах предпринять».