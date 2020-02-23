Илья МАРЧЕНКО: «Теперь я официально жертва коронавируса»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал в соцсети Instagram отмену финального поединка на челленджере в Италии.
23 февраля в решающем матче в Бергамо Марченко должен был встретиться с французом Энцо Коко, но власти Италии ввели запрет на проведение спортивных мероприятий в рамках мер безопасности из-за распространения коронавируса в этом регионе.
Марченко написал: «Теперь я официально жертва коронавируса. Наш финал сегодня отменили итальянские власти. Ничего ни мы, ни организаторы турнира не в силах предпринять».
I’m officially a victim of #coronavirus Our final final was canceled today by Italian goverment. Nothing we or organizers can do about it :( Официально пострадал от #коронавируса Наш финал сегодня отменили Итальянские власти. Ничего не мы ни организаторы турнира не в силах предпринять #bergamochallenger #atpchallenger #cancelation #badluck #fight #atp #tennis #bergamo #italy #illyamarchenko #final #bidibadu #headtennis #lifeontour
Источник — Instagram
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