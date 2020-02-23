Илья МАРЧЕНКО: «Теперь я официально жертва коронавируса»

Финальный поединок украинца на челленджере в Италии был отменен

  • 23.02.2020 18:23
  • 3076 просмотров
  • 1 комментарий
Илья МАРЧЕНКО: «Теперь я официально жертва коронавируса»
© Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал в соцсети Instagram отмену финального поединка на челленджере в Италии.

23 февраля в решающем матче в Бергамо Марченко должен был встретиться с французом Энцо Коко, но власти Италии ввели запрет на проведение спортивных мероприятий в рамках мер безопасности из-за распространения коронавируса в этом регионе.

Марченко написал: «Теперь я официально жертва коронавируса. Наш финал сегодня отменили итальянские власти. Ничего ни мы, ни организаторы турнира не в силах предпринять».

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    sres2016
      sres2016, 23.02.2020 18:50
    +2
    Беги, Илья, беги))
    Ссылка
    sres2016
      sres2016, 23.02.2020 18:50
    +2
    Беги, Илья, беги))
    Ссылка
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