Илья МАРЧЕНКО: «Отмена финала в Бергамо? Никто не в силах что-то сделать»

Украинский теннисист Илья Марченко дал комментарий по поводу отмены финального поединка на челленджере в Италии.

Сегодня, 23 февраля, в решающем матче в Бергамо Марченко должен был встретиться с французом Энцо Коко. Однако, утром власти Италии ввели запрет на проведение спортивных мероприятий в рамках мер безопасности из-за распространения коронавируса в этом регионе.

«Мне позвонил супервайзер и сообщил о решении отменить игру, - рассказал Марченко. - Могли ли мы провести финал при пустых трибунах? Нет, без зрителей тоже не разрешили итальянские власти».

И Марченко, и Коко получат одинаковое количество призовых и очков в рейтинг, которые предусмотрены для финалиста соревнований. Для украинца это был бы первый финал в этом году.

«К сожалению, в данной ситуации ни мы, ни организаторы турнира не в силах что-то сделать», - сказал теннисист.

На новой неделе Илья Марченко выступит на французских кортах. Теннисист не переживает, что рост заболеваемости может стать причиной подобных мер безопасности и в этой стране.

«Да, дальше я играю в По. Не думаю что это дойдет и до Франции», - отметил Марченко.