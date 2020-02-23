Илья Марченко – Энцо Куако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на челленджере в Бергамо

  • 23.02.2020 12:50
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Илья Марченко – Энцо Куако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Федерация тенниса Казахстана. Илья Марченко

В воскресенье, 23 февраля, украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) сыграет в финале челленджера в итальянском Бергамо с призовым фондом €46,600.
 
Соперником украинца станет Энцо Куако из Франции (№208 ATP).
 
Начало матча в 18:00 по Киеву.
 
Ранее Марченко уже выиграл семь турниров серии «Challenger», последний их них в прошлом года в Нур-Султане.

Победа поможет Илье вернуться во вторую сотню мирового рейтинга.

ОБНОВЛЕНО: Матч может быть отменен из-за коронавируса, как это было с несколькими матчами Серии А.

Плеер будет добавлен ближе в началу матча.

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Источник — Sport.ua

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