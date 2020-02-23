Илья Марченко – Энцо Куако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 февраля, украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) сыграет в финале челленджера в итальянском Бергамо с призовым фондом €46,600.



Соперником украинца станет Энцо Куако из Франции (№208 ATP).



Начало матча в 18:00 по Киеву.



Ранее Марченко уже выиграл семь турниров серии «Challenger», последний их них в прошлом года в Нур-Султане.

Победа поможет Илье вернуться во вторую сотню мирового рейтинга.

ОБНОВЛЕНО: Матч может быть отменен из-за коронавируса, как это было с несколькими матчами Серии А.

Плеер будет добавлен ближе в началу матча.