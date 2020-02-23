Игру команды Малиновского перенесли из-за коронавируса

Также были отменены еще два матча Серии А

  • 23.02.2020 10:42
  • 3602 просмотра
  • 6 комментариев
Игру команды Малиновского перенесли из-за коронавируса
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Три воскресных матча итальянской Серии А перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса. 

Сообщается, что министр спорта Винченцо Спадафора по распоряжению премьер-министр Италии Джузеппе Конте приостановил все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия.

Таким образом, поединки «Аталанта» - «Сассуоло», «Верона» - «Кальяри» и «Интер» - «Сампдория» сегодня сыграны не будут.

Более того, в ближайшие дни в этих регионах будут закрыты учебные и государственные учреждения, а также заведение питания и магазины.

Всего в Италии у 79 человек диагностировали коронавирус, два человека умерли.

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Источник — Sport Mediaset

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 23.02.2020 11:43
    0
    zhyr, 23.02.2020 11:39
    Один хєр людство себе погубить. Не вірусами, то якимось штучним інтелектом. Чи екологію доведе до критичного стану. От нахєра було створювати цю заразу? Єдине пояснення, що це йде така боротьба з перенаселенням.
    Да, эти миллиарды народу сейчас не нужны... Обычный человек стал лишним элементом бытия тех, кто у корыта. Идеалы и нравственные устои перевернулись с ног на голову...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 23.02.2020 11:39
    -1
    dgurkis, 23.02.2020 11:22
    Увы, как не хохориться, но прогнозы ужасные, даже оптимистические... Если мир не очнется и не поймет, что нужно не сраться, а объединяться, мы самоуничтожимся...
    Один хєр людство себе погубить. Не вірусами, то якимось штучним інтелектом. Чи екологію доведе до критичного стану. От нахєра було створювати цю заразу? Єдине пояснення, що це йде така боротьба з перенаселенням.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 23.02.2020 11:29
    -1
    Остаток еврокубков и Евро20 похоже тоже скоро будут под вопросом. Миграции населения ни к чему с такой повесткой дня
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 23.02.2020 11:23
    -2
    Срочно нужно отправить партию шин в Италию.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 23.02.2020 11:22
    -4
    Увы, как не хохориться, но прогнозы ужасные, даже оптимистические... Если мир не очнется и не поймет, что нужно не сраться, а объединяться, мы самоуничтожимся...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 23.02.2020 10:47
    -5
    Пля... Там своих приняли без булыжников порошковых
    Ум нас от старой версии уже 7 умерло
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 23.02.2020 11:43
    0
    zhyr, 23.02.2020 11:39
    Один хєр людство себе погубить. Не вірусами, то якимось штучним інтелектом. Чи екологію доведе до критичного стану. От нахєра було створювати цю заразу? Єдине пояснення, що це йде така боротьба з перенаселенням.
    Да, эти миллиарды народу сейчас не нужны... Обычный человек стал лишним элементом бытия тех, кто у корыта. Идеалы и нравственные устои перевернулись с ног на голову...
    Ссылка
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