Игру команды Малиновского перенесли из-за коронавируса

Три воскресных матча итальянской Серии А перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса.

Сообщается, что министр спорта Винченцо Спадафора по распоряжению премьер-министр Италии Джузеппе Конте приостановил все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия.

Таким образом, поединки «Аталанта» - «Сассуоло», «Верона» - «Кальяри» и «Интер» - «Сампдория» сегодня сыграны не будут.

Более того, в ближайшие дни в этих регионах будут закрыты учебные и государственные учреждения, а также заведение питания и магазины.

Всего в Италии у 79 человек диагностировали коронавирус, два человека умерли.

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