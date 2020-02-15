ВИДЕО. Буффон пошутил с фанатом из Азии про коронавирус

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом из Азии, когда раздавал автографы после первого матча полуфинала Кубка Италии против «Милана» (1:1).

Буффон, улыбаясь, спросил азиатского болельщика: «Я смотрю за тобой! Корона, а? Черт, ты из Уханя?».

В китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка коронавируса, которая может перерости в эпидемию всемирного масштаба.