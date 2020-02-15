ВИДЕО. Буффон пошутил с фанатом из Азии про коронавирус

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом из Азии, когда раздавал автографы после первого матча полуфинала Кубка Италии против «Милана» (1:1).
Буффон, улыбаясь, спросил азиатского болельщика: «Я смотрю за тобой! Корона, а? Черт, ты из Уханя?».
В китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка коронавируса, которая может перерости в эпидемию всемирного масштаба.
Ecco il nostro burlone @gianluigibuffon. @FIGC che facciamo?#Wuhan pic.twitter.com/sKMhfRhiQT— Alessandro (@90ordnasselA) February 14, 2020
Источник — Twitter
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