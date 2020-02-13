Милан
1:1
Ювентус
13.02.2020, FT

Кубок Италии. Гол Роналду помог Ювентусу спастись в матче с Миланом

Хозяева не удержали минимальную победу

  • 13.02.2020 23:43
  • 1936 просмотров
  • 10 комментариев
Кубок Италии. Гол Роналду помог Ювентусу спастись в матче с Миланом
© twitter.com/acmilan

Состоялся первый полуфинал Кубка Италии в противостоянии «Милана» и «Ювентуса».

«Милан» на своем поле едва не добыл минимальную победу благодаря голу Ребича. Однако во втором тайме хозяева играли в меньшинстве и не удержали преимущество.

В компенсированное время с пенальти забил Роналду.

Второй матч состоится в Турине 4-го марта.

Ранее «Интер» в первом полуфинале уступил «Наполи».

Милан - Ювентус 1:1
Голы: Ребич, 61 - Роналду, 90+1 (с пен)

Милан: Доннарумма, Калабрия, Кьяер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо (Силмейкерс, 80), Чалханоглу (Пакета, 87), Ребич (Лаксальт, 74), Ибрагимович

Ювентус: Буффон, Де Шильо (Игуаин, 70), Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Рэмзи (Бентанкур, 63), Матюиди (Рабьо, 73), Куадрадо, Роналду, Дибала

Удален: Тео Эрнандес, 71

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 14.02.2020 00:06
    +2
    Sergey Kovaleff, 14.02.2020 00:02
    Хоть игрок Милана и был спиной к эпизоду, но пеналь 100% так как мяч летел в створ ворот.
    Очень надеюсь. что такой пенальти поставят в ворота Ювентуса в ЛЧ и он решит исход двухматчевого противостояния
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 14.02.2020 00:06
    +1
    Пеналь конченый. До сих пор непонятно по какому принципу дают пеналь за руку. То бывает удар с метра и попадает в руку - ничего. А тут до руки сантиметров 30. Шо за бред? Тогла уже уже правило что как бы ни попал мяч в руку то это 100% пеналь.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 14.02.2020 00:02
    -3
    Хоть игрок Милана и был спиной к эпизоду, но пеналь 100% так как мяч летел в створ ворот.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.02.2020 23:54
    -4
    Дібала переоцінений поц. не бачу в ньому нічого такого, за що б він коштував би таку купу грошей
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 13.02.2020 23:54
    -2
    Kievforever, 13.02.2020 23:52
    Складывается впечатление что в техническом плане у Ювентуса только Роналду в порядке,
    Обыграть один в один никто другой не в силах
    Милан сейчас неплох, в ответке , учитывая график юве будет интрига
    К сожалению , не будет. У Милана ответный матч пропускает 4 футболиста основы, альтернативы которым нет.
    Ссылка
    Kievforever
    online
      Kievforever, 13.02.2020 23:52
    +2
    Складывается впечатление что в техническом плане у Ювентуса только Роналду в порядке,
    Обыграть один в один никто другой не в силах
    Милан сейчас неплох, в ответке , учитывая график юве будет интрига
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.02.2020 23:51
    +1
    а Ібра приємно дивує. може дати фору багато кому з молоді
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 13.02.2020 23:49
    +4
    Судья очень хорош. Сегодня был главной звездой на поле. Если момент с пенальти можно трактовать по разному и возможно он действительно был, то все остальные решения, особенно с карточками просто неадекватные.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.02.2020 23:48
    +1
    Крістіна чмо позорне, випросив пеналь. там не було за що той пеналь давати, футболіст взагалі спиною стояв до м'яча і не бачив його. він що, повинен був ту свою руку відірвати?
    я не хейтер Крістіни, єслі шо. але королі футболу так не грають. Крістіна хороший футболіст, другий після Лео. але характер і все інше у нього чмонське і сам він поводиться як зажравшийся піжон. йому б скромності трохи і поменше нарцисизму - і було б заїбісь
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.02.2020 23:46
    +1
    Роналду забивает в 12-м матче кряду. Любой молодой игрок может позавидовать КриРо
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 13.02.2020 23:49
    +4
    Судья очень хорош. Сегодня был главной звездой на поле. Если момент с пенальти можно трактовать по разному и возможно он действительно был, то все остальные решения, особенно с карточками просто неадекватные.
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 14.02.2020 00:06
    +2
    Sergey Kovaleff, 14.02.2020 00:02
    Хоть игрок Милана и был спиной к эпизоду, но пеналь 100% так как мяч летел в створ ворот.
    Очень надеюсь. что такой пенальти поставят в ворота Ювентуса в ЛЧ и он решит исход двухматчевого противостояния
    Ссылка
    Kievforever
    online
      Kievforever, 13.02.2020 23:52
    +2
    Складывается впечатление что в техническом плане у Ювентуса только Роналду в порядке,
    Обыграть один в один никто другой не в силах
    Милан сейчас неплох, в ответке , учитывая график юве будет интрига
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 14.02.2020 00:06
    +1
    Пеналь конченый. До сих пор непонятно по какому принципу дают пеналь за руку. То бывает удар с метра и попадает в руку - ничего. А тут до руки сантиметров 30. Шо за бред? Тогла уже уже правило что как бы ни попал мяч в руку то это 100% пеналь.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.02.2020 23:51
    +1
    а Ібра приємно дивує. може дати фору багато кому з молоді
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.02.2020 23:48
    +1
    Крістіна чмо позорне, випросив пеналь. там не було за що той пеналь давати, футболіст взагалі спиною стояв до м'яча і не бачив його. він що, повинен був ту свою руку відірвати?
    я не хейтер Крістіни, єслі шо. але королі футболу так не грають. Крістіна хороший футболіст, другий після Лео. але характер і все інше у нього чмонське і сам він поводиться як зажравшийся піжон. йому б скромності трохи і поменше нарцисизму - і було б заїбісь
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.02.2020 23:46
    +1
    Роналду забивает в 12-м матче кряду. Любой молодой игрок может позавидовать КриРо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности