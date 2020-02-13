Кубок Италии. Гол Роналду помог Ювентусу спастись в матче с Миланом

Состоялся первый полуфинал Кубка Италии в противостоянии «Милана» и «Ювентуса».
«Милан» на своем поле едва не добыл минимальную победу благодаря голу Ребича. Однако во втором тайме хозяева играли в меньшинстве и не удержали преимущество.
В компенсированное время с пенальти забил Роналду.
Второй матч состоится в Турине 4-го марта.
Ранее «Интер» в первом полуфинале уступил «Наполи».
Милан - Ювентус 1:1
Голы: Ребич, 61 - Роналду, 90+1 (с пен)
Милан: Доннарумма, Калабрия, Кьяер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо (Силмейкерс, 80), Чалханоглу (Пакета, 87), Ребич (Лаксальт, 74), Ибрагимович
Ювентус: Буффон, Де Шильо (Игуаин, 70), Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Рэмзи (Бентанкур, 63), Матюиди (Рабьо, 73), Куадрадо, Роналду, Дибала
Удален: Тео Эрнандес, 71
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Обыграть один в один никто другой не в силах
Милан сейчас неплох, в ответке , учитывая график юве будет интрига
Обыграть один в один никто другой не в силах
Милан сейчас неплох, в ответке , учитывая график юве будет интрига
я не хейтер Крістіни, єслі шо. але королі футболу так не грають. Крістіна хороший футболіст, другий після Лео. але характер і все інше у нього чмонське і сам він поводиться як зажравшийся піжон. йому б скромності трохи і поменше нарцисизму - і було б заїбісь
Обыграть один в один никто другой не в силах
Милан сейчас неплох, в ответке , учитывая график юве будет интрига
я не хейтер Крістіни, єслі шо. але королі футболу так не грають. Крістіна хороший футболіст, другий після Лео. але характер і все інше у нього чмонське і сам він поводиться як зажравшийся піжон. йому б скромності трохи і поменше нарцисизму - і було б заїбісь
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.