Кубок Италии. Гол Роналду помог Ювентусу спастись в матче с Миланом

Состоялся первый полуфинал Кубка Италии в противостоянии «Милана» и «Ювентуса».

«Милан» на своем поле едва не добыл минимальную победу благодаря голу Ребича. Однако во втором тайме хозяева играли в меньшинстве и не удержали преимущество.

В компенсированное время с пенальти забил Роналду.

Второй матч состоится в Турине 4-го марта.

Ранее «Интер» в первом полуфинале уступил «Наполи».

Милан - Ювентус 1:1

Голы: Ребич, 61 - Роналду, 90+1 (с пен)

Милан: Доннарумма, Калабрия, Кьяер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо (Силмейкерс, 80), Чалханоглу (Пакета, 87), Ребич (Лаксальт, 74), Ибрагимович

Ювентус: Буффон, Де Шильо (Игуаин, 70), Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Рэмзи (Бентанкур, 63), Матюиди (Рабьо, 73), Куадрадо, Роналду, Дибала

Удален: Тео Эрнандес, 71