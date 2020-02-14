Маурицио САРРИ: «Команда не может быть всегда на подъеме»

Наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Миланом» (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

«Мы были лучше соперника в игре в пас и выходе из обороны в атаку, но в финальной трети поля получалось далеко не все. Идет процесс, мы продолжаем работать.

Мы перестали прогрессировать в последние три недели, пропускали необязательные голы. Команда не может быть всегда на подъеме, то, что происходит сейчас - это переходный период, и это нормально. Я не переживаю, потому что переживать в жизни нужно только из-за здоровья», - сказал Сарри.