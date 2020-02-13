Милан – Ювентус. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Италии

Шанс для хозяев спасти сезон, для гостей – это вишенка на торте

  • 13.02.2020 10:09
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Милан – Ювентус. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Италии
© Твиттер Милана

На знаменитом «Сан-Сиро» состоится второй полуфинальный поединок Кубка Италии, в котором «Милан» примет «Ювентус». В первом матче этой стадии еще одна миланская команда – «Интер» – неожиданно минимально уступила в родных стенах «Наполи». Однако, как и в той встрече, так и в этой, победитель определится в повторном поединке.

Еще совсем недавно матчи между «Миланом» и «Ювентусом» называли итальянским дерби, итальянской классикой. Не потеряли свою принципиальность поединки между этими командами и сейчас, однако вес и звучность потеряли. А все потому, что на данный момент команды находятся в разных весовых категориях: «Юве» - безоговорочный гранд итальянского и европейского футбола, тогда как «Милан» этот статус давно потерял.

На данный момент «россонери» занимают десятое место в текущем розыгрыше серии А. В последнем туре чемпионата «Милан» уступил «Интеру» в дерби. После того матча руководство «россонери» встретилось с наставником команды Пиоли и, по информации итальянских СМИ, поставило алленаторе ультиматум: якобы если команда не пробьется в зону Лиги чемпионов, он будет уволен. Честно говоря, верится с трудом, что миланцы смогут финишировать в первой четверке. Но вот за Кубок Италии побороться могут. Даже несмотря на то, что «Юве» - фаворит противостояния. Видится, что именно на этот турнир может сделать ставку Пиоли. Кстати, «Милан» уже давно не выигрывал этот приз: последний раз это случилось в 2003 году.

А вот «Ювентус» является рекордсменом Италии не только по числу чемпионских титулов, но и по количеству добытых Кубков страны. Их у «старой синьоры» аж тринадцать. Последний раз туринцы выигрывали чашу в 2018 году. А вот в прошлом сезоне они вылетели с турнира уже на стадии четвертьфинала, уступив «Аталанте».

Примечательно, что и у наставника «Юве» Сарри накануне этого матча состоялась встреча с клубными боссами. Дело в том, что туринцы в последнем матче чемпионата уступили «Вероне», вместе с тем потеряв и  лидерство в чемпионском забеге. Но, в отличие от Пиоли, тренер «Юве» получил всестороннюю поддержку. Хотя, если «Юве» уступит дорогу в финал «Милану», тренерское кресло под доном Маурицио действительно зашатается.

В лазарете «Милана» - Крунич, Билья и Дуарте. Также не сможет сыграть и дисквалифицированный Конти. Есть травмированные и у «Юве»: Коста, Бернардески, Кьеллини, Данило и Хедира.

Ориентировочные составы:

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Кьяер, Эрнандес, Калабрия, Бонавентура, Беннасер, Кессье, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Ругани, Бонуччи, Де Шильо, Рабьо, Бентанкур, Пьянич, Игуаин, Роналду, Дибала.

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                                                         13 февраля, четверг        

«Милан» – «Ювентус»
Милан. Стадион «Сан-Сиро». 21:45
Арбитр: Паоло Валери
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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