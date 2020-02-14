Милан – Ювентус – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии. Матч закончился со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Милан - Ювентус
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
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Источник — Sport.ua
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